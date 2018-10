ESTADO DE CALIFORNIA PAGARÁ MILLONES A PAREJA POR NO CREER EN RAPTO Y VIOLACIÓN QUE REPORTARON

Las autoridades de San Francisco, California, deberán pagar millones de dólares a una pareja que vivió la peor pesadilla de su vida, luego de ser víctimas de un secuestro y tras reportarlo, fueron acusados de mentir al respecto. Denise Huskins, de 32 años fue secuestrada en marzo del 2015 por un hombre llamado Matthew Muller en la localidad de Vallejo, California.Su novio, Aaron Quinn, estaba en su casa cuando Huskins fue raptada; este dijo que los secuestradores los drogaron, los amarraron y se fueron con ella a un lugar desconocido, colocando lentes de natación sobre sus ojos para que no los pudiera identificar.Matthew Muller - Secuestrador. Huskins, quien tenía 29 años cuando fue raptada, apareció misteriosamente días después a 650 kilómetros de distancia en Huntington Beach, y ésta declaró haber sido violada por los secuestradores. Según Quinn, los secuestradores le llamaron y le pudieron 17 mil dólares de rescate de 17 mil dólares por su novia. La policía dijo que no había ninguna evidencia de secuestro y lo consideró una farsa, señalando que había sido una pérdida de tiempo de las autoridades y pidiendo que la pareja se disculpara ante la comunidad, y debido a ello muchas personas la acusaron de “mentirosa”.El 5 de junio del 2015, un caso similar llevó a las autoridades a dar con el sospechoso. Seguido de ello, Huskins demandó a la policía por no dar el debido seguimiento y no creer en su palabra y que por ello fuera víctima de ciberacoso, con cientos de insultos de muchas personas. Luego de 3 años de vivir la terrible experiencia, este viernes 16 de marzo del 2018, la pareja llegó a al acuerdo con la Policía de pagarle 2.5 millones de dólares a cambio de que se desestimara el caso.

