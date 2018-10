17, Marzo, 2018 17, Marzo, 2018 6:08 a.m. 6:08 a.m.

IDENTIFICAN A 1 DE LOS 6 FALLECIDOS EN EL COLAPSO DE UN PUENTE PEATONAL EN MIAMI

Don Orlando Duran es el papá de una de las 6 víctimas que murieron este pasado 15 de marzo tras el colapso del puente peatonal que conectaría a la Universidad Internacional de la Florida (FIU) con el municipio de Sweetwater. La noticia de la muerte de su hija no solo tomó a Duran por sorpresa, sino también a miles de millas del lugar en el que ocurrió la tragedia. Duran, de nacionalidad ecuatoriana y quien reside en Miami desde hace más de 20 años, habló con el Nuevo Herald sobre el fallecimiento de Alexa Duran, de 18 años. “Mi pequeña niña quedó atrapada en el carro y no pudo salir, murió cuando el puente colapsó sobre su carro”, dijo Duran en declaraciones desde Londres, horas antes de tomar un vuelo de regreso a casa para enfrentar la muerte de su hija, alumna de primer año de Ciencias Políticas de FIU. “Este va a ser el viaje más largo y triste de mi vida. No quiero regresar”, afirmó. La joven conducía una SUV Toyota gris. “Aparentemente fue con un amigo a FIU, ambos eran compañeros en esa universidad”, dijo el padre de la víctima. Richard Humble, quien iba en el asiento del pasajero, pudo salir del vehículo, pero su amiga quedó atrapada y Humble no la pudo sacar. “Estábamos en luz roja y empecé a escuchar el puente sonar, miré arriba y vi cómo se caía sobre nosotros, Colapsó en un instante”, dijo Humble en entrevista con el noticiero Channel 5 de West Palm Beach, estaba atrapado y no podía salir, soy muy afortunado de que esas personas estaban ahí”. Orlando, su padre, confirmó la muerte de su hija el viernes en la mañana. Los amigos de Duran la recuerdan como una persona maravillosa.