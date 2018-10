21, Marzo, 2018 21, Marzo, 2018 4:34 a.m. 4:34 a.m.

CINTHIA NIXON ANUNCIA CANDIDATURA A GOBERNADORA DE NEW YORK

La actriz Cynthia Nixon, famosa por la serie "Sex and the City", pasará de la actuación al campo de la política en Nueva York para retar al gobernador Andrew Cuomo, en las primarias del partido demócrata el próximo 13 de septiembre. "Amo Nueva York y hoy estoy anunciando mi candidatura para gobernadora", fue así, con este mensaje, a través de Twitter, como la actriz informó a los neoyorquinos su esperado anuncio. "Nueva York es mi hogar, donde crecí y crío a mis hijos", se escucha su voz en el anuncio en el que afirma además estar orgullosa de haberse graduado en una escuela pública y de ser madre de niños que van a la escuela pública. También asegura en su mensaje que Nueva York es el estado más desigual del país, donde hay extrema pobreza, ¿Cómo esto puede ocurrir?, cuestiona la ahora aspirante a candidata. Sostiene que ama Nueva York, pero algo tiene que cambiar y menciona una lista de problemas que, a su juicio, necesitan ser enfrentados, que incluye cuidados de salud o un sistema de metro que debe ser reparado. "Cynthia for NY" es el lema que encabeza la página en la que inició la recaudación de fondos de cara a las primarias para enfrentar a Cuomo, cuya campaña ya había reportado para el pasado enero 30,4 millones de dólares. En su web de campaña la actriz asegura que no ha sido comprada ni pagada por intereses especiales, ni aceptará dinero de corporaciones. En lugar de esto “nuestra campaña estará impulsada por la gente", asegura el mensaje de la página.