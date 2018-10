21, Marzo, 2018 21, Marzo, 2018 9:56 a.m. 9:56 a.m.

ECUADOR DEJÓ DE FINANCIAR A LA CADENA VENEZOLANA TELESUR

1 DE 2 2 DE 2

Ecuador ya no entrega fondos económicos a la cadena venezolana Telesur, a la cual este país se suma en el 2007 tras la llegada al poder el ex presidente de izquierda Rafael Corea. El secretario de Comunicación, Andrés Michelena, dijo en declaraciones al diario (Ecuatoriano) La Hora que “no existe ningún centavo que financie a Telesur” y aclaró que “hemos tenido una reunión con Telesur y nosotros queremos básicamente una política de puertas abiertas, cada uno tiene derecho a informar las cosas buenas y de criticar las cosas malas”. Al ser consultado acerca del financiamiento que entregaba Ecuador, respondió “tengo entendido que había, pero en este momento no hay ningún financiamiento para Telesur”. No dio más detalles de montos ni hasta cuándo se entregó dinero. En Ecuador funcionaba la sede del canal en inglés de Telesur, pero además hay una corresponsalía en español. Telesur fue creada en el 2005 por el entonces presidente venezolano Hugo Chávez como alternativa a las cadenas y medios que a su criterio servían a los intereses imperialistas de Estados Unidos. El financiamiento de este medio queda a cargo principalmente de Venezuela, Bolivia, Cuba, Nicaragua y Uruguay, socio fundador. Telesur se negó a comentar la situación.