MADURO SOBRE CONDENA DE LULA: "DUELE EL ALMA ESTA INJUSTICIA"

5:13 a.m.

No solo Brasil, el mundo entero te abraza @LulapeloBrasil. Duele el alma esta injusticia. La derecha, ante su incapacidad de ganar democráticamente, eligió el camino judicial para amedrentar a las fuerzas populares. Más temprano que tarde vencerá la Patria Grande. #LulaValeALuta pic.twitter.com/r3wZanZLFm — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 5 de abril de 2018

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, declaró total desacuerdo con la decisión de la justicia de Brasil, luego de que se rechazara el recurso que evitaría la prisión del expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula de Silva."Duele el alma esta injusticia", manifestó el Maduro a través de su cuenta oficial de Twitter. "No solo Brasil, el mundo entero te abraza", agregó en el tuit.El líder venezolano señaló en el mensaje de apoyo a Lula, que "la derecha, ante su incapacidad de ganar democráticamente, eligió el camino judicial para amedrentar a las fuerzas populares". El juicio del exmandatario brasileño fue la tarde de este miércoles y duró más de diez horas. Seis de 11 magistrados votaron en contra del 'habeas corpus' de Lula, mientras que 5 votaron a favor. La última en pronunciarse sobre el caso y decantar la balanza hacia el eventual encarcelamiento de Lula fue la ministra Cármen Lúcia. Con este dictamen, Lula podrá ser detenido en cualquier momento y no podrá continuar con su candidatura por la presidencia de Brasil.El pasado enero Lula da Silva fue condenado a 12 años de cárcel por delitos de corrupción y no podría participar en la cita electoral del próximo octubre si se encuentra en prisión.