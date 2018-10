PESE A FALLO, POSTULAN A LULA PARA CANDIDATO PRESIDENCIAL

9:36 a.m.

El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva se postulará para las elecciones de octubre a pesar del fallo judicial que autoriza encarcelarlo mientras apela un dictamen por corrupción, dijo este jueves la directora del Partido de los Trabajadores, Gleisi Hoffmann. Las declaraciones de Gleisi Hoffmann surgieron luego que el Supremo Tribunal Federal negó el pedido de Lula de permanecer en libertad, mientras apela el fallo. Tras un debate de casi 11 horas, el juzgado determinó, por seis votos a favor y cinco en contra, que Lula puede empezar a cumplir su condena de 12 años y un mes. El exmandatario no ha ofrecido declaraciones desde que la decisión se hizo pública.Lula da Silva tiene plazo hasta el próximo martes para presentar un último recurso ante la Justicia para intentar evitar su encarcelamiento para purgar la pena a que fue condenado por corrupción, informaron fuentes judiciales. Tal opción es la última esperanza que le queda al exjefe de Estado, el líder más emblemático de Brasil y líder de los sondeos de intención de voto para las elecciones presidenciales de octubre próximo, tras la derrota que sufrió la víspera en la Corte Suprema. La jurisprudencia brasileña determina que una persona cuya condena haya sido confirmada por un tribunal colegiado, como el ex presidente, tiene que comenzar a cumplir la pena cuando ya no le quede ningún recurso ante la segunda instancia.

