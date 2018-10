PLAZO DE ENTREGA DE LULA SE AMPLÍA HASTA MAÑANA SÁBADO

Lee más: DEFENSA DE LULA RECURRE A LA ONU PARA EVITAR SU ENCARCELAMIENTO

La tarde de este viernes vencía el plazo para que el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva se entregara a las autoridades por el mandato de prisión que pesa contra él, sin embargo la Policía Federal de Brasil confirmó que hoy no se ejecutaría tal acción. La Policía Federal señaló que los efectivos que están ya preparados para cumplir con la orden judicial, solo podrán actuar a partir de mañana sábado y tampoco garantizan del todo esa posibilidad. La defensa de Lula da Silva presentó hoy una nueva petición para evitar su prisión, después de que venciera el plazo que en primera instancia había dado la Justicia para su entrega a fin de comenzar a cumplir una pena de 12 años de cárcel por corrupción. En el documento remitido al Supremo, el abogado José Roberto Battochio, del equipo de defensa de Lula, pide que sea suspendida la orden de prisión dictada ayer jueves por el juez Sergio Moro. Lula da Silva, quien permanece en la sede de un sindicato de Sao Paulo podría dormir en ese lugar y asistir mañana a una misa en memoria de su fallecida esposa, dijo hoy un dirigente de su partido.“Mañana estaremos aquí para asistir a la misa en memoria de Marisa Leticia y creo que es importante que sigamos aquí, solidarios con Lula, porque creo que él va a dormir aquí. Esa es la información que obtuve”, dijo a periodistas el exsenador Eduardo Suplicy, del Partido de los Trabajadores (PT). El PT anunció que mañana sábado, frente a ese mismo sindicato, se oficiará una misa en memoria de la esposa de Lula, fallecida en febrero de 2017 y quien mañana habría cumplido 67 años. Según esas mismas fuentes, el expresidente habría exigido que su lugar de detención sea en Sao Paulo o en la misma Sao Bernardo do Campo, donde tiene además su residencia particular. La Policía Federal, sin embargo, ha dicho que mantiene abierto un canal de diálogo con el expresidente y con sus abogados a fin de que la entrega se realice sin conflictos.

