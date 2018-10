EXPRESIDENTE FUJIMORI DIAGNOSTICADO CON UN TUMOR EN EL PULMÓN

2:40 a.m.

El expresidente peruano, Alberto Fujimori, quien recibió indulto en diciembre, reveló este viernes que los médicos le detectaron un tumor en uno de sus pulmones. "Me han detectado un tumor pequeño en uno de los pulmones, por ese motivo he acudido aquí al INEN" (Instituto de Enfermedades Neoplásicas), indicó Fujimori.El exmandatario de 79 años de edad, resaltó que el tamaño del tumor no resulta mayor inconveniente y que deberá visitar cada cuatro meses el hospital para el respectivo chequeo de rutina.

