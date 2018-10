TRUMP QUIERE QUE COREA DEL NORTE "SE DESHAGA DE SUS MISILES NUCLEARES"

11:18 a.m.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, señaló hoy que el objetivo de su acercamiento al líder norcoreano, Kim Jong-un, es para que Corea del Norte "se deshaga de sus misiles nucleares", una interpretación del término "desnuclearización" que puede chocar con la del hermético país. "Se está programando la reunión (con Kim) y quiero ver la desnuclearización de Corea del Norte", dijo Trump en una conferencia de prensa conjunta con el presidente francés, Emmanuel Macron, en la Casa Blanca. Preguntado por cómo define él la "desnuclearización", Trump respondió: "Significa que se deshacen de sus misiles nucleares, es muy simple". "Sería muy fácil para mí llegar a un simple acuerdo y cantar victoria. No quiero hacer eso. Quiero que se deshagan de sus misiles nucleares", agregó Trump. Corea del Norte lleva desarrollando su programa armamentístico y nuclear desde la década de 1990, y Kim asegura que quiere hablar de la desnuclearización, pero no está claro que comparta la interpretación de Trump. El régimen norcoreano ha condicionado en el pasado la desnuclearización a la retirada de las tropas estadounidenses de Corea del Sur, una condición que no está claro que Trump esté dispuesto a aceptar. Con información de EFE.

