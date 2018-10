EMBAJADA DE EE.UU. SUSPENDE TRÁMITE DE VISAS EN NICARAGUA “HASTA NUEVO AVISO”

La Embajada de Estados Unidos lamenta que no estará procesando aplicaciones de rutina para visas de no inmigrantes hasta próximo aviso https://t.co/yl54q7f9S2 — USEmbassy Nicaragua (@USEmbNicaragua) 15 de mayo de 2018

La Embajada de Estados Unidos informó este martes la suspensión de "aplicaciones de rutina para visas de no inmigrantes" en Nicaragua, debido a la crisis social, política y económica que atraviesa el país. Dicha suspensión entrará en vigor este 16 de mayo, hasta nuevo aviso.“A partir del miércoles 16 de mayo de 2018 y hasta próximo aviso, la Embajada de Estados Unidos en Managua no estará procesando aplicaciones de rutina para visas de no inmigrantes. Las condiciones inestables de seguridad en Nicaragua han reducido las horas en que la Embajada está abierta al público”, cita el comunicado oficial.Por otro lado, la embajada señaló que el personal Consular estará priorizando los servicios a Ciudadanos Estadounidenses, incluyendo aplicaciones de pasaportes, Reportes Consulares de Nacimiento en el Extranjero, Casos de Visa de Inmigrante que se encuentren en espera en la Sección Consular y servicios de Visa de No Inmigrante de Emergencia. “Las visas de Emergencia solamente abarcan casos de viajeros con circunstancias médicas urgentes, estudiantes y visitantes de intercambio con fechas de ingreso inminentes y viajes de negocios con carácter de urgencia”, agrega el informe.Según la embajada, todas las citas para visas de no inmigrantes programadas previamente que no corresponden a casos expeditos han sido canceladas, de igual manera el servicio de envío por mensajería de aplicaciones para renovación de visas, así como aplicaciones de visas de menores con padres que tienen visas vigentes, no se encuentran disponibles en este momento. Las protestas en Nicaragua iniciaron el pasado 18 de abril y hasta la fecha se registran 64 muertos y más de 500 heridos, según la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) y la Asociación Nicaragüense Pro-Derechos Humanos (ANPDH).

