NO HABRÁ REUNIÓN ENTRE TRUMP Y KIM JONG

3:28 a.m.

La Casa Blanca anunció este jueves que a través de una carta el presidente estadounidense Donald Trump le avisó al líder norcoreano Kim Jong Un que no se llevará a cabo la reunión prevista para el 12 de junio en Singapur. Trump justificó la cancelación de la cumbre por la “hostilidad” de Corea del Norte. El presidente estadounidense dijo que “por el bien de los dos países pero en detrimento de todo el mundo, (la reunión) no tendrá lugar”.Según Trump, el mundo en general y Corea del Norte en particular “han perdido una gran oportunidad” de construir una paz duradera. “Esta oportunidad perdida es un momento triste en la historia”, apuntó. El mandatario advirtió a Kim: “Usted se refiere a su capacidad nuclear, pero nuestra (capacidad) es tan inmensa y poderosa que rezo a Dios que nunca tenga que utilizarla”. Trump y Kim habían acordado reunirse en Singapur para discutir mecanismos para que Corea del Norte interrumpa sus programas de armas nucleares.

