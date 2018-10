OEA ACUSA DE CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD A MADURO Y OTROS CHAVISTAS

5:52 a.m.

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela

Tareck el Aissami, vicepresidente

Jorge Arreaza, ministro de Exteriores

Elías Jaua, ministro de Educación

Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación

Delcy Rodríguez, presidenta de la ANC

Vladimir Padrino López, ministro de Defensa

Néstor Reverol, ministro de Interior y Justicia

Gustavo González López, director del Sebin

Antonio Benavides, excomandante de la Guardia Nacional

Carlos Alfredo Pérez, director de la PNB

Un grupo de expertos designado por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, aseguró que existe "fundamento razonable" para considerar que Venezuela cometió crímenes de lesa humanidad e identificó a 11 posibles responsables, encabezados por el presidente, Nicolás Maduro. El informe, presentado en la sede de la OEA, en Washington, concluyó que hay base legal para denunciar a Venezuela ante la Corte Penal Internacional (CPI).Estos son las 11 personas que el informe identifica como "autores intelectuales de la represión":Los expertos consideran a Maduro como el máximo responsable de los crímenes de lesa humanidad y aseguran que "ha optado por el autoritarismo como medio para mantenerse en el poder". Consideran que el "régimen" de Maduro ha usado tácticas cada vez "mejor organizadas y más agresivas para ejercer su control sobre el país" y que, bajo su gobierno, que comenzó en abril de 2013, la tortura se ha convertido en un "instrumento de persecución y represión".Desde la Vicepresidencia ejecutiva de Venezuela, el Aissami controla el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), la Dirección de Contrainteligencia Militar de la Fuerza Armada (DGCIM) y además dirige el "Comando Antigolpe", que tiene como objetivo prevenir acciones de "sectores golpistas y terroristas". El informe afirma que tanto el Sebin como la DGCIM "reciben órdenes directas del poder ejecutivo venezolano en lo que se refiere al empleo de la tortura".Arreaza era el yerno del difunto presidente Hugo Chávez y es un convencido defensor del chavismo, que ha ocupado diferentes posiciones, incluida la Vicepresidencia entre 2013 y 2016. El informe no dedica casi espacio a Arreaza y se limita a mencionar su aparición en febrero en la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, en donde afirmó que en Venezuela "no hay crisis".Elías Jaua, ministro de Educación y vicepresidente para el Desarrollo Social y Revolución de Misiones, solo aparece mencionado en el informe en relación con un informe de Human Rights Watch (HRW) sobre la crisis humanitaria en Venezuela y la respuesta del gobierno ante la escasez de medicamentos.Como otros de los nombres que aparecen en el informe, Rodríguez ocupo el cargo de vicepresidente ejecutivo, en su caso entre enero de 2007 y enero de 2008, bajo el Gobierno de Hugo Chávez.Rodríguez, actual presidenta de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC), fue ministra de relaciones exteriores de Venezuela entre 2014 y 2017. Como canciller, según recoge el informe, intervino en junio de 2016 ante una sesión especial del consejo permanente de la OEA y aseguró que en Venezuela "no hay una crisis humanitaria". Según los expertos, Maduro lleva tres años negando esa crisis y la ha usado para ejercer "control social" sobre la población.Ejerce como ministro de Defensa desde 2014 y el informe lo cita para recordar la resolución que firmó en 2015 para permitir el "uso de la fuerza potencialmente mortal, bien con el arma de fuego o con otra arma potencialmente mortal" como último recurso en las manifestaciones. Esa resolución fue condenada por la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.Reverol ocupa desde 2016 el puesto de ministro de Interior y Justicia y anteriormente, desde 2014, se desempeñó como Comandante General de la Guardia Nacional de Venezuela.Ejerció como ministro de Interior y Justicia entre 2015 y 2016 y luego pasó a dirigir el Sebin, en cuyas instalaciones se han llevado a cabo torturas, según afirma el informe.Benavides fue el encargado de dirigir la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) durante las protestas antigubernamentales que se desarrollaron entre abril y julio de 2017 en las que fallecieron al menos 120 personas.Pérez es el actual director de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), que para los expertos forma parte de los cuerpos del Estado dedicados a aterrorizar a la oposición.

