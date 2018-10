ALETTA SE CONVIERTE EN PODEROSO HURACÁN CATEGORÍA 4 EN EL OCÉANO PACÍFICO

6:07 a.m.

Aletta no es solo el primero huracán que se forma este año en el océano Pacífico, sino el más poderoso. Durante esta mañana, el sistema aumentó la potencia de sus vientos a 140 millas por hora. Eso lo ubica en la categoría 4 de la escala de vientos Saffir-Simpson. Asimismo, la agencia metereológica anticipó que el huracán no impactará ningún territorio y que para el domingo se debilitaría como una tormenta tropical. A las 10:00 a.m. de hoy, viernes, Aletta se encontraba en la latitud 15.8 grados norte y la longitud 111.2 grados oeste, a 505 millas al oeste suroeste de Manzanillo, México, y a 210 millas al sur de la isla de Socorro. Se mueve a cinco millas por hora y tiene una presión de 943 milibares. “Las oleadas generadas por Aletta comenzarán a afectar porciones de la costa del centro-oeste continental de México y la costa oeste del sur de Baja California más tarde hoy y continuará a través de fin de semana. Es probable que estas olas que amenacen la vida”, detalla el informe del NHC sobre el efecto del sistema. La temporada de huracanes en el océano Pacífico comienza el 15 de mayo y termina el 30 de noviembre. En cambio, la temporada de huracanes en el océano Atlántico comienza el 1 de junio y termina el 30 de noviembre. El primer sistema que se formó en el Atlántico y el único hasta el momento ha sido Alberto. Llegó a convertirse en tormenta tropical con vientos de hasta 65 millas por hora y afectó a Cuba, Florida y Alabama, entre otros estados del sureste de Estados Unidos.

