ROS-LEHTINEN: "ESTOY MUY DECEPCIONADA POR LAS INACCIONES DE LA OEA CON NICARAGUA"

La Congresista republicana Ilena Ros-Lehtinen dijo sentirse muy decepcionada por las inacciones de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre la crisis sociopolítica que vive Nicaragua. En entrevista con el medio La Voz De América, Ros-Lehtinen señaló que le duele mucho la actitud pasiva de la OEA. “Yo estoy muy decepcionada por las inacciones de la OEA. Sus palabras fueron muy pobres, muy débiles. No estoy nada impresionada con la acción del director general de la OEA sobre Nicaragua, se ha pronunciado claramente sobre Cuba, Venezuela y ahora que tenemos muertos en Nicaragua, vamos a decir que estamos hablando de diálogo de bla bla bla, no. Esa temporada ya pasó y es el momento preciso para sancionar a personas que deben ser sancionadas. Me duele mucho la actitud pasiva de la OEA, es muy bochornoso”, expresó la legisladora Ros-Lehtinen.Sobre el adelanto de las elecciones generales en Nicaragua, Ros-Lehtinen expresa preocupación si no se toman medidas internas para garantizar un proceso libre y democrático. “Mi preocupación es que Ortega manipule el sistema electoral en Nicaragua y que provoque una farsa como sucedió en Venezuela. Si no da acceso a la prensa y no hay medios francos y abiertos para la participación de la oposición ese camino va a ser muy difícil, pero esa es una decisión del pueblo nicaragüense porque ellos saben lo que es mejor para ellos”, sostuvo la legisladora.Ros-Lehtinen, contó que el proyecto de ley conocido como “Nica Act” se encuentra actualmente en el Senado, y que paralelamente impulsa otro tipo de sanciones contra funcionarios nicaragüenses acusados de corrupción y violaciones a los derechos humanos. “Hemos pedido al presidente Trump que ejerza sanciones contra dos funcionarios del gobierno de Ortega: Francisco López, es el jefe de Albanisa y es responsable de lavado de dinero y Francisco Díaz que es el jefe de la Policía y el líder de la represión y matanza contra los nicaragüenses”, afirmó la legisladora Ros-Lehtinen. Aclara que las sanciones van dirigidas a los responsables de la masacre y violadores de derechos, no es una ley contra el pueblo nicaragüense. “Que pena que Nicaragua, un país tan bello, un pueblo tan noble y que ha sufrido tanto dejando su sangre y sus vidas, estén pasando por esta etapa difícil de nuevo. Por eso queremos que se sancione a los responsables de la tragedia que están sufriendo, y aclaro, no es una ley contra el pueblo nicaragüense que es algo que Ortega viene diciendo, pero la gente no debe creer lo que él dice, nuestro objetivo es defender al pueblo contra una dictadura”, agregó Ros-Lehtinen.

