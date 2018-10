TRUMP FIRMA DECRETO PARA PONER FIN A SEPARACIÓN DE FAMILIAS MIGRANTES

7:33 a.m.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un decreto para permitir que los niños puedan quedarse con sus padres inmigrantes que sean detenidos. "Queremos mantener a las familias juntas", dijo Trump en la Casa Blanca. "Firmaremos una orden ejecutiva en breve", agregó, y señaló que esperaba que esto fuera en simultáneo con una legislación aprobada por el Congreso. La Cámara de Representantes prevé votar un proyecto de ley sobre el tema el jueves, dijo su presidente Paul Ryan. "No queremos que los niños sean separados de sus padres. Podemos hacer cumplir nuestras leyes de inmigración sin separar a las familias. La administración dice que quiere que el Congreso actúe y lo estamos haciendo", señaló Ryan. "Mañana (jueves), la Cámara votará legislación para mantener juntas a las familias", añadió Ryan, principal republicano en el Congreso estadounidense. Los republicanos controlan la Cámara, pero para que esta ley sea aprobada debe pasar por el Senado, donde la mayoría oficialista es muy frágil (51-49). Ryan dijo que la iniciativa que se someterá a votación el jueves prevé que las familias procesadas por ingresar ilegalmente al país ya no estén separadas, sino que permanezcan juntas bajo la custodia del Departamento de Seguridad Interior (DHS) durante todo el proceso legal en su contra."También se proporcionarán fondos adicionales para que el DHS tenga recursos suficientes para albergar y cuidar a las familias durante todo este proceso", dijo. "En pocas palabras, vamos a tomar medidas para mantener unidas a las familias mientras hacemos cumplir nuestras leyes de inmigración". Fotografías desgarradoras y una grabación de audio en que se escucha llorar a muchos pequeños retenidos en un centro fronterizo, divulgadas en los últimos días, han provocado una tormenta de oposición al presidente Trump por su manejo de la inmigración ilegal. La hija y asesora del presidente estadounidense, Ivanka Trump, instó a su padre a poner fin a la separación de familias en la frontera entre Estados Unidos y México, informaron medios de comunicación locales. Trump y su hija Ivanka Ivanka no hizo ningún comentario público sobre el tema, pero Trump le dijo a legisladores durante una reunión el martes por la noche que su hija le había planteado el problema. "Mencionó que su hija Ivanka lo había alentado a terminar con esto y dijo que él reconoce que debe acabar y que las imágenes son dolorosas y está buscando una solución legislativa", señaló el representante por Florida Carlos Curbelo, citado por CNN. Según cifras oficiales, entre el 5 de mayo y el 9 de junio, 2 mil 342 niños y jóvenes inmigrantes han sido separados de sus padres en la frontera sur. *AFP

© 100% Noticias ¡Con primicias a toda hora!