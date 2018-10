Trump llega a Bruselas para cumbre de la OTAN

El presidente estadounidense, Donald Trump, llegó el martes por la noche a Bruselas, la víspera de una cumbre de la OTAN que se anuncia tensa, tras las declaraciones del mandatario respecto a los aliados de Estados Unidos.

El avión presidencial Air Force One aterrizó poco después de las 21H00 (19H00 GMT) en el aeropuerto militar de Melsbroek, procedente de Washington.

Poco antes de su llegada, Trump acusó, en uno de sus tuits, a los países de la OTAN de no cumplir con sus compromisos sobre gastos militares y sugirió que deberían "reembolsar" a Estados Unidos.

"Varios países de la OTAN, que debemos defender, no solo no mantienen su compromiso de 2% (lo que es bajo), sino que desde hace años son morosos por pagos que no depositan. ¿Le reembolsarán a Estados Unidos?", tuiteó desde el avión presidencial.

Los 29 miembros de la OTAN se han comprometido a gastar el 2% de su PIB en gastos de defensa en 2024.

Cuatro ya están en este nivel (Estados Unidos, Reino Unido, Grecia y Estonia) y otros cuatro (Lituania, Letonia, Polonia y Rumania) lo estarán a fin de año, aseguró el martes el secretario general de la alianza, Jens Stoltenberg.

Este desequilibrio molesto a Trump, que considera anormal que el gasto de defensa de Alemania, la principal economía de Europa, represente solo el 1,24% de su PIB.