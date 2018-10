Ex fiscal de Venezuela revela secretos sobre la muerte de Chávez

"Siempre pedí el acta de defunción de Chávez, el tema de las hijas, de las otras hijas que tenía, todas esas cosas, incluso tenemos una investigación sobre ese caso”, confesó Ortega.

La ex fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, reveló en una entrevista concedida desde el exilio al portal Punto de Corte que el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, la llamó el 28 de diciembre de 2012 para informarle que el ex presidente Hugo Chávez (1999-2013) había fallecido, meses antes del anuncio oficial de su deceso el 5 de marzo del año siguiente.

Según contó Ortega, el actual presidente de la Asamblea Constituyente después se retractó de lo dicho, pero nunca le presentó el acta de defunción de Chávez pese a sus pedidos.

“Yo estaba fuera del país el día 28 de diciembre (2012) y me llama Diosdado: 'vente que Chávez se murió'. Nosotros comprando pasajes para regresar a Venezuela, pero después me llama para decirme que no se murió. Te cuento lo que ocurrió, tal cual", dijo la ex funcionaria chavista a la periodista Sebastiana Barráez.

"Siempre pedí el acta de defunción de Chávez, el tema de las hijas, de las otras hijas que tenía, todas esas cosas, incluso tenemos una investigación sobre ese caso”, confesó Ortega.

No sé si era él quien estaba en el ataúd, tampoco sé si realmente venía en ese cajón desde el Hospital Militar, a las 12:00 del mediodía, hasta Fuerte Tiuna, con ese sol inclemente, lo que atenta contra la conservación del cadáver.

La información oficial del gobierno venezolano es que el ex mandatario murió el 5 de marzo de 2013 en el Hospital Militar de Caracas, nunca se confirmó si su deceso se produjo en La Habana, como señaló la prensa en su momento.

La fiscal general también habló sobre los conflictos de poder que existen en el gobierno de Nicolás Maduro. Explicó que según la información que ella manejaba, Diosdado Cabello iba a ser el candidato en las pasadas elecciones presidenciales del 20 de mayo y dijo que con esa incongruencia se evidencian los problemas en el núcleo del poder en Venezuela.

“Existe un conflicto entre Diosdado y Maduro. Diosdado me dijo que él iba a ser el próximo candidato y yo no sé qué pasó ahí. Pero Diosdado estaba convencido que, en las elecciones que debieron ser en diciembre de este año, él sería el candidato. Ahí indudablemente hubo un conflicto de poder”, declaró la ex fiscal general.

Punto de Corte es dirigido por el político opositor Nicmer Evans, del Movimiento por la Democracia y la Inclusión (MDI).

Según denunció la ONG Espacio Público, el portal fue atacado después de la publicación de la entrevista. Al intentar acceder al enlace, se encuentra inhabilitado.

Sin embargo, la página web personal de la ex fiscal conserva la entrevista intacta.

Desde que huyó inicialmente a Colombia en agosto pasado, tras ser destituida por la Asamblea Constituyente que rige Venezuela con poderes absolutos, Luisa Ortega ha hecho un periplo por distintas naciones de la región para presentar supuestas pruebas de abusos del gobierno de Maduro y buscar apoyo para restaurar el orden democrático en su país.

En la única respuesta que Luisa Ortega hizo un silencio largo, aseguró que si pudiera darle un mensaje a Nicolás Maduro le diría: “Renuncia, vete, permítele a los venezolanos ser felices. Tú no quieres a Venezuela porque tú no eres de Venezuela. Deja que los venezolanos se desarrollen, crezcan y encuentren el camino de la libertad. Entrégate a la justicia”.

Daniel Ortega junto al ataúd de Hugo Chávez

Fuente: El Nacional, GDA/Agencias