Irán a Estados Unidos: “No hay otro camino que una amenaza decisiva”

El régimen iraní aseguró este lunes que los dirigentes de Estados Unidos y sus aliados regionales "solo entienden el lenguaje de la fuerza" y que, por ello, "no hay otro camino que una amenaza decisiva".

El titular de Defensa, Amir Hatamí respondió así al presidente estadounidense, Donald Trump, quien el domingo instó a Irán a que no vuelva a amenazar a EEUU si no quiere "sufrir consecuencias" históricas.

"Los enemigos creen que pueden privar al pueblo de Irán de sus recursos, pero resistiremos con toda nuestra capacidad ante sus intimidaciones", subrayó el ministro de Defensa, citado por la agencia oficial IRNA.

Durante el acto de inauguración de la línea de producción del misil aire-aire de medio alcance "Fakur", Hatamí aseveró que "el pueblo iraní ha demostrado que ante los codiciosos responde de forma decisiva".

"No nos daremos por vencidos, sino que con toda nuestra capacidad defenderemos los intereses vitales de la República Islámica y el bienestar del pueblo de Irán", advirtió el general.

El cruce de acusaciones, y amenazas entre Irán y EEUU lo inicio el domingo el presidente iraní, Hassan Rohani, quien exigió a Washington "a no jugar con fuego" ya que empezar un conflicto con Teherán supondría "la madre de todas las guerras".

Horas después, Trump escribió en Twitter: "Nunca más vuelva a amenazar a los estados unidos o sufrirá consecuencias que pocos han sufrido en la historia antes. Ya no somos un país que aguantará sus demenciales palabras de violencia y muerte".

To Iranian President Rouhani: NEVER, EVER THREATEN THE UNITED STATES AGAIN OR YOU WILL SUFFER CONSEQUENCES THE LIKES OF WHICH FEW THROUGHOUT HISTORY HAVE EVER SUFFERED BEFORE. WE ARE NO LONGER A COUNTRY THAT WILL STAND FOR YOUR DEMENTED WORDS OF VIOLENCE & DEATH. BE CAUTIOUS!