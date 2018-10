Critican al presidente de El Salvador por apoyar a gobierno orteguista

10:22 a.m.

Recientemente, el presidente salvadoreño dio su respaldo a Ortega durante el Foro de Sao Paulo.

El exembajador de El Salvador ante la ONU y analista político, Rubén Zamora, criticó al presidente de su país Salvador Sánchez Cerén por expresar su apoyo al gobierno de Daniel Ortega.

“Usted no está hablando por la mayoría del pueblo salvadoreño, sino para mantener intereses materiales y políticos mezquinos de un grupo que depende de que Ortega siga en el poder”, reclamó a Sánchez el ex diplomático.

“Nos solidarizamos también con el Gobierno y el pueblo de la hermana Nicaragua ante los intentos desestabilizadores para alterar el orden constitucional, derrocar por la fuerza al Gobierno legítimamente electo y arrebatar a la población los grandes avances sociales y económicos”, dijo Sánchez Cerén en su intervención.

Al respecto, Zamora escribió una carta dirigida al gobernante salvadoreño.

“(…) siempre creímos que luchar por el respeto a la voluntad del pueblo y a su integridad valía la pena el sacrificio; escucharlo ahora defendiendo al régimen de Ortega que día a día y en forma creciente está pisoteando por lo que durante tantos años luchamos me entristece, sobre todo cuando lo escucho de su boca como presidente”, reza un fragmento de la carta.

Zamora cuestiona al mandatario salvadoreño de brindar su apoyo a la represión nicaragüense, sin que este dimensione su impacto a nivel regional luego de que los demás países firmaran la condena hacia el régimen de Ortega y El Salvador se abstuviera de hacerlo.

“Créame, Sr. presidente, he pensado mucho antes de escribir estas letras y párrafo tras párrafo me ha costado mucho lograrlo, por el respeto que le tengo y la consideración que Ud. siempre me ha otorgado; sin embargo, está la conciencia del deber de luchar, como lo hicimos por muchos años, por el respeto a la vida humana”, finaliza el escrito.