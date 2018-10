El 54% de los bolivianos considera que Evo Morales es un "dictador"

9:51 a.m.

La mayoría de los bolivianos piensa que su presidente, Evo Morales, es un "dictador" por no respetar el referéndum realizado el 21 de febrero de 2016 que lo inhabilitó para otro mandato y que él decidió desconocer. Así lo reveló una encuesta realizada por Mercados y Muestras para el sitio Página Siete.

Según los resultados de esa consulta, el 54% está de acuerdo con el calificativo de "dictador", el 38% no está de acuerdo y el 8% restante "no sabe o no contesta".

El 21 de febrero de 2016, el 51,3% de votantes dijo "No" a la reelección, lo que obligaba al presidente Morales a entregar la silla presidencial a su sucesor el 22 de enero de 2020. Sin embargo, y a pedido del Movimiento Al Socialismo (MAS), en noviembre de 2017, el Tribunal Constitucional Plurinacional resolvió dar vía libre a la reelección de todos modos, desconociendo la voluntad popular.

"Están muy equivocados al calificar al presidente Morales como un dictador, él no es un dictador", afirmó Teresa Miranda Rodríguez, senadora del oficialismo, citada por Página Siete, quien aseguró que en el área rural exigen la continuidad del presidente Morales en el poder por las obras que ejecutó en 12 años de Gobierno.

Yerko Núñez, senador opositor, sostuvo por su parte que el calificativo de dictador "es el sentimiento de la ciudadanía que se congrega en las plataformas para defender su voto, que es pisoteado por el gobierno del presidente Morales".

El MAS proclamó a Morales y a Álvaro García Linera como su binomio para los comicios de 2019. La dirigencia oficialista considera que en las próximas elecciones obtendrán más del 60%.

La encuesta fue realizada en zonas urbanas y rurales del territorio nacional sobre un total de 800 casos, y tiene una confiabilidad de 95%.