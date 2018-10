Maduro acusa a Juan Manuel Santos, mandatario saliente de Colombia, del atentado

"Han intentado asesinarme el día de hoy y Juan Manuel Santos está detrás de este atentado", dijo el presidente de Venezuela

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, acusó a su homólogo colombiano, Juan Manuel Santos, de estar detrás de un alegado atentado con explosivos del que salió ileso este sábado en Caracas.

"Se trata de un atentado para matarme, han intentado asesinarme el día de hoy (…), no tengo duda que el nombre de Juan Manuel Santos está tras este atentado", dijo Maduro en una alocución transmitida en cadena de radio y televisión.

Maduro también apuntó contra Estados Unidos: "Las primeras investigaciones nos indican que varios de los financistas viven en los Estados Unidos, en el estado de la Florida. Espero que el presidente Donald Trump esté dispuesto a combatir grupos terroristas".

"Esta tarde explotó frente a mi un artefacto volador. Mi primera reacción fue de observación, de serenidad, porque tengo confianza plena del pueblo y las Fuerzas Armadas. Y a mi me protege Dios, estoy de pie vivo y victorioso", declaró el presidente de Venezuela este sábado horas después del ataque con drones contra un acto militar que encabezó en Caracas.

¿Atentado o no?

Agentes de policía desplegados cerca del lugar de la explosión. Miguel Gutiérrez/EFE

La primera versión oficial de lo sucedido la ha dado Jorge Rodríguez, vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, ha afirmado que se ha tratado de un atentado frustrado contra el mandatario y su Gabinete. “Exactamente a las 5:41 minutos de la tarde se escucharon unas detonaciones que las averiguaciones ya establecen con claridad que correspondían a artefactos voladores de tipo dron, varios artefactos voladores, que contenían una carga explosiva que detonó en las cercanías de la tarima presidencial y en algunas zonas del desfile”.

La agencia Associated Press asegura que "varios bomberos" presentes en el lugar de los hechos "contradicen" la versión de los hechos del Gobierno. Según AP, tres agentes dijeron de forma anónima que en realidad se trató de una explosión de una bombona de gas en un apartamento cercano.

Un militar presente en el acto, cerca de Maduro, declaró a EL PAÍS su escepticismo con la versión oficial. No vio ningún dron. Asegura que no se oyeron disparos, por lo que la versión de que las fuerzas de seguridad dispararon contra un dron no es “creíble”. El militar, que dio su versión bajo condición de anonimato, aseguró que se escuchó una explosión “como de mortero”.