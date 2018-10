Trump endurece las penas para los estudiantes que se queden ilegalmente

8:53 a.m.

Quienes acumulen más de 180 días (seis meses) indocumentados en Estados Unidos, les caerá encima la denominada Ley del Castigo, que sanciona hasta con 10 años fuera del país al infractor

El gobierno de Donald Trump publicó este jueves un memorando con el nuevo reglamento que regula la presencia de estudiantes extranjeros y visitantes de intercambio con visas F, J y M, y reitera que aquellos que pierdan su estatus y no tramiten su reinstalación acumularán tiempo de presencia ilegal y podrán ser deportados de Estados Unidos.

La Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) dijo que “la guía final revisada sobre presencia ilegal para estudiantes y visitantes de intercambio” fue elaborada y revisada “luego de considerar los comentarios recibidos durante un periodo de 30 días, que terminó el 11 de junio de 2018”.

Las nuevas políticas entraron en vigor este 9 de agosto, añadió la agencia. Y advirtió que “los no inmigrantes con visas F y M que ya no estén bajo estatus legal y soliciten a tiempo la reinstalación de dicho estatus, se les suspenderá la acumulación de presencia ilegal mientras sus solicitudes están pendientes”.

La acumulación de presencia ilegal está regulada por la denominada Ley del Castigo, que sanciona con tres años fuera de Estados Unidos si la permanencia ilegal o indocumentada pasa de 180 días, y con 10 años si el tiempo como indocumentado pasa de los 365 días (1 año).

El primer aviso

El 10 de mayo la USCIS publicó un primer memorándum de políticas para anunciar que había cambiado la manera en que la agencia calcula la presencia ilegal de aquellos extranjeros que se encuentran en el país bajo estatus de estudiante (no inmigrante F), visitante de intercambio (no inmigrante J), o estudiante vocacional (no inmigrante M).

Con la publicación del memorando se abrió un período para recibir comentarios del público, los que fueron tomados en cuenta para elaborar la versión final revisada publicada este jueves en el Registro Federal, el diario oficial estadounidense donde se publican nuevas normativas y leyes.

El gobierno había advertido además que las nuevas regulaciones entrarían en vigor este 9 de agosto. Y que las visas tipo F, J y M estarán vigentes por un período restringido y bien determinado de tiempo para de esa manera evitar interpretaciones erróneas.

Advertencia de deportación

La USCIS dijo que el memorando del 9 de agosto reemplaza el memorando del 10 de mayo, y señala que el nuevo documento “describe las reglas para calcular la presencia ilegal de no inmigrantes con visas tipo F y M con solicitudes de reinstalación presentadas a tiempo o aprobadas, así como de no inmigrantes con visa tipo J a quienes el Departamento de Estado reinstaló su estatus”.

“Como resultado de las opiniones del público y los grupos de interés, hemos ajustado la política de presencia ilegal a fin de abordar una preocupación expresada en los comentarios del público, que en última instancia mejora la forma que en general implementamos las causales de inadmisibilidad por presencia ilegal y reduce el número de estadías rebasadas en esas categorías de visa”, dijo Francis Cissna, director de USCIS., en un comunicado

Cissna dijo además que la USCIS seguirá protegiendo “la integridad del sistema de inmigración” y “asegurar que nuestras leyes sean ejecutadas fielmente”.

A su vez, precisó que “las personas que rebasen su estadía o violen los términos de sus visas no deben permanecer en Estados Unidos. Los estudiantes extranjeros que ya no están matriculados apropiadamente en escuelas están violando los términos de sus visas de estudiante y deben ser responsabilizados por ello”, puntualizó.