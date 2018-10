Colombia anuncia que se retira de la Unasur

8:04 a.m.

El canciller colombiano confirmó la medida, la cual ya había anunciado el presidente Iván Duque al considerar que la organización se ha convertido en un "cómplice de la dictadura venezolana"

Colombia ha tomado "la decisión política" de retirarse de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), algo que ya había anunciado su presidente, Iván Duque, al considerar que esa organización se ha convertido en un "cómplice de la dictadura venezolana", ha confirmado este viernes el canciller Carlos Holmes Trujillo en su primera rueda de prensa en el cargo.

"Ya lo habíamos dicho a lo largo de la campaña", ha reiterado. El canciller colombiano se ha limitado a explicar que van a cumplir con el procedimiento de enviar una nota diplomática al organismo internacional del que forman parte 12 países de América del Sur. "La nota está lista pero no se ha mandado", ha apuntado.

El Gobierno colombiano está en una fase previa de consultas con otros estados miembros de Unasur que, según ha explicado el canciller, pretenden tomar una decisión similar. "Si a raíz de esas conversaciones se consigue una reacción similar, actuaremos en conjunto, pero si eso no sucede Colombia denunciará el tratado constitutivo", ha dicho Holmes Trujillo. Esta medida entra en vigor seis meses después y, posteriormente, se retirarán de la organización.

Holmes Trujillo solo ha adelantado que están en conversaciones con Argentina, Chile y Perú: "No voy a referirme más al tema porque no me corresponde hablar por ellos". En cualquier caso, el ministro de Exteriores ha confirmado que es "una decisión política irreversible".

Iván Duque ya adelantó durante la carrera presidencial y en su discurso de posesión del pasado 7 de agosto que hará "respetar la Carta Democrática Interamericana". Uno de sus objetivos, según dijo, será "denunciar en los foros multilaterales las dictaduras que pretenden doblegar a sus ciudadanos". El canciller Holmes Trujillo ha anunciado que Colombia prepara una nueva política migratoria para afrontar "la crisis humanitaria con la llegada de migrantes de Venezuela".

El nuevo Ejecutivo pretende liderar una "respuesta multilateral" a través del Grupo de Lima, el conjunto de 12 países latinoamericanos que ha tomado medidas frente al régimen de Nicolás Maduro, el presidente venezolano. Entre otras, no reconocer las últimas elecciones en las que el mandatario se reafirmó en el poder y alertar sobre lo que consideran "graves violaciones a los derechos humanos" de la población venezolana. "Vamos a insistir en el fortalecimiento de un fondo humanitario de emergencia y en la creación de un enviado especial ante la ONU que coordine las acciones de varios países".

La Cancillería colombiana ha aclarado que no ha recibido la solicitud de extradición contra Julio Borges, expresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, exiliado en Colombia, al que Venezuela ha pedido prisión por considerarle uno de los líderes del atentando contra Maduro el pasado 4 de agosto.