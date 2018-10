Donald Trump califica a su exasesora como "perra"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió de nuevo este martes contra su exasesora en la Casa Blanca Omarosa Manigault Newman, en términos especialmente airados, calificándola de "perra" y "demente", en una escalada de su confrontación pública.

Manigault Newman, quien saltó a la fama como concursante en el reality show de Trump, "El aprendiz", y luego consiguió un trabajo de 180.000 dólares al año en la Casa Blanca, difundió el lunes la grabación de una conversación privada que tuvo con el presidente después de ser despedida.

Trump ya había calificado a "Omarosa" -como es conocida en Estados Unidos- como una "delincuente" después de que difundiera una grabación de su despido por parte del jefe de gabinete, John Kelly, aparentemente grabada en la Sala de Crisis de la Casa Blanca.

Pero el martes, intensificó la guerra verbal a un nivel raramente visto, incluso por parte de un presidente que ha demostrado no escatimar en golpes cuando insulta a sus críticos.

"Cuando le das un respiro a una demente y llorona delincuente y le das un trabajo en la Casa Blanca, supongo que simplemente no funciona. ¡Buen trabajo del general Kelly por echar rápidamente a esa perra!", tuiteó Trump.

When you give a crazed, crying lowlife a break, and give her a job at the White House, I guess it just didn’t work out. Good work by General Kelly for quickly firing that dog!