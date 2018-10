Monstruoso huracán Michael toca tierra en Florida con vientos catastróficos

El ojo del poderoso huracán Michael, cercano a la categoría 5, la máxima de la escala Saffir-Simpson, con vientos sostenidos de 250 kilómetros por hora, alcanzó este miércoles las costas del estado de Florida, específicamente a Mexico Beach, zona donde se registra una marejada ciclónica "mortal" y vientos "catastróficos", informó hoy el Centro Nacional de Huracanes (NHC).

El ojo de Michael ingresó a tierra firme cerca de Mexico Beach, un poblado a unos 32 Km al sureste de Panama City, cerca de las 17:00 GMT como un huracán de categoría 4 en el máximo de 5 en la escala Saffir-Simpson, informó el Centro Nacional de Huracanes.

Station cameras viewed Hurricane Michael at 12:58pm ET Oct. 10 after the storm made landfall as a category 4 storm over the Florida panhandle. The @NHC_Atlantic reported maximum sustained winds near 145 mph with the potential to bring dangerous storm surge and heavy rains. pic.twitter.com/7iupKJ00RW