Trump llama "cara de caballo" a la actriz porno Stormy Daniels

El presidente Donald Trump llamó a la actriz porno Stormy Daniels “Cara de Caballo” en un tuit acerca de un fallo legal reciente.

El insulto equino vino después que un juez federal de Los Ángeles desestimara una demanda por difamación en su contra, introducida por la actriz de 39 años, cuyo verdadero nombre es Stephanie Clifford.

El juez falló además que Daniels debe pagar los honorarios de los abogados de Trump.

"Perfecto, ahora puedo ir tras la cara de caballo y su abogado de tercera categoría", escribió en Twitter.

El abogado de Daniels, Michael Avenatti, calificó las declaraciones de Trump de “indignantes”.

“Federal Judge throws out Stormy Danials lawsuit versus Trump. Trump is entitled to full legal fees.” @FoxNews Great, now I can go after Horseface and her 3rd rate lawyer in the Great State of Texas. She will confirm the letter she signed! She knows nothing about me, a total con!