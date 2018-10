Trump cortará ayuda financiera a Guatemala, Honduras y El Salvador por no detener la caravana migrante

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que va a reducir “sustancialmente” la ayuda que da a El Salvador, Guatemala y Honduras.

“Guatemala, Honduras y el Salvador no pudieron hacer el trabajo de detener a la gente de salir de su país y de venir ilegalmente a los Estados Unidos. Ahora comenzaremos a cortar, o a reducir sustancialmente, la ayuda extranjera masiva que se les ha dado rutinariamente”, publicó Trump en su cuenta de Twitter.

Trump aseguró hoy que su Gobierno está haciendo “todos los esfuerzos posibles” para evitar que “la avalancha de extranjeros ilegales” crucen la frontera con México, y les advirtió que, de llegar, las autoridades estadounidenses no aceptarán su entrada.

Según los últimos datos oficiales de USAID, correspondiente al año fiscal 2018, el Gobierno estadounidense entregó 15 millones de dólares en asistencia extranjera a Honduras, 52 millones a Guatemala y 20 millones a El Salvador.

