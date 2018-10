Muerte de Khashoggi fue "planificado", dice presidente de Turquía

9:05 a.m.

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha afirmado este martes que la muerte del periodista saudí Jamal Khashoggi en el consulado de su país en Estambul fue resultado de "un asesinato planificado".

"El asesinato pudo haber ocurrido en el consulado, oficialmente territorio saudí, pero está en nuestro país. No puede ser ocultado por la inmunidad diplomática", ha declarado Erdogan.

El Presidente ha relatado durante su intervención en el Parlamento numerosos detalles revelados por la investigación turca, empezando con la llegada de un equipo saudí el día anterior al crimen, que inspeccionaba diferentes localidades de la región de Estambul para preparar el asesinato.

Ante los datos conocidos, Erdogan ha propuesto que sean juzgados en Turquía los 18 ciudadanos detenidos en Arabia Saudí sospechosos de tener relación con el asesinato del periodista.

"Hago un llamamiento al rey Salmán para que estas personas sean juzgadas en Estambul", ha señalado Erdogan tras describir la muerte de Khashoggi como "un horrible asesinato planificado".

Pregunta a las autoridades





Además, el Presidente de Turquía ha preguntado públicamente a las autoridades saudíes "por qué no hay cadáver" en el caso, y ha exigido saber quién dio las órdenes en el crimen. Entre las preguntas planteadas por Erdogan: "por qué se reúnen 15 personas (saudíes) en Estambul el día del crimen, de quién reciben órdenes esas personas, por qué no se permite registrar el consulado de inmediato, sino días después, por qué se hacen declaraciones insostenibles sobre el asesinato, por qué no hay un cadáver hasta ahora".

Turquía decidida a seguir con la investigación

Las palabras de Erdogán llegan tras las declaraciones del ministro de Extereiores turco, Mevlüt Çavusogluj, quien ha señalado este martes que fue la reacción de la comunidad internacional y de Turquía la que obligó a Arabia Saudí a reconocer la muerte del periodista.

"El mundo habló con una voz fuerte. Eso y nuestra reacción forzó a Arabia Saudí a reconocer la muerte" (de Khashoggi), ha asegurado Çavusogluj, que considera además que "Turquía está decidida a continuar con la investigación".

El Ministro también hizo énfasis en que Turquía se muestra dispuesta a cooperar con la ONU o con cualquier Corte Internacional en el caso de que querer llevar a cabo una investigación independiente del caso.

Por otro lado, las autoridades turcas continúan investigando la desaparición del periodista. Las fuerzas de seguridad encontraron el lunes un coche con matrícula diplomática del consulado saudí abandonado desde hace dos semanas en un aparcamiento de Estambul.

La policía espera poder obtener permisos de las autoridades saudíes para registrar el vehículo. Esta es una de las muchas informaciones aparecidas en los medios turcos y estadounidenses supuestamente filtradas por las autoridades turcas y que contradicen la versión oficial de Riad de que el periodista murió de forma accidental durante una pelea dentro del consulado.

Las reacciones internacionales continúan llegando. Tras Reino Unido, Francia y Alemania, este martes ha sito el turno de Rusia, cuyo gobierno ha llamado a contrastar toda la información sobre la muerte de Khashoggi. "Antes de reaccionar al incidente con el periodista hay que poseer información verificada.

Conocemos las declaraciones oficiales de Riad en las que se indica que los miembros de la familia real no están implicados en el suceso y lo hemos tenido en cuenta", dijo a la prensa el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

Peskow ha agregado que del resto tiene que encargarse la investigación, y recuerda que la postura oficial de Rusia sobre el incidente en el consulado saudí en Turquía fue expresada recientemente por el presidente Vladímir Putin. Durante su intervención en el foro de debates Valdái, el pasado jueves, el líder ruso dijo que Estados Unidos tenía "cierta responsabilidad" en el caso. "Vivía en EEUU.

No en Rusia, sino en EEUU. En ese sentido, EEUU tiene cierta responsabilidad por lo que le ocurrió. Es algo que se sobreentiende", fueron las palabras de Putin. Putin ha recalcado que Moscú tiene "buenas relaciones" con Riad desde hace años e insistió en la necesidad de tener más datos sobre lo ocurrido antes de dar cualquier otro paso.