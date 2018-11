Las elecciones de mitad de mandato han supuesto un cambio de 180 grados en la vida de Alexandria Ocasio-Cortez, que en menos de cinco meses ha pasado de servir cócteles en un bar neoyorquino a convertirse en la congresista más joven de la historia de Estados Unidos con solo 29 años.

"Se supone que las mujeres como yo no deberíamos presentarnos a cargos políticos", afirmaba esta joven latina, de tez morena y autodenominada socialista en su vídeo de campaña de las primarias del Partido Demócrata para el Distrito 14 de Nueva York, una circunscripción electoral a caballo entre Queens y el Bronx.

Ocasio-Cortez, nacida en el Bronx el 13 de octubre de 1989 de madre puertorriqueña, ganó en junio contra todo pronóstico la nominación de su partido al veterano congresista Joe Crowley, un peso pesado de los demócratas que llevaba en su escaño desde 1999 y era conocido como el Rey de Queens.

Crowley, que aspiraba a sustituir a Nancy Pelosi como líder de los demócratas en la Cámara de Representantes e incluso presidirla, perdió contra Ocasio-Cortez, a pesar de que ella solo disponía de 194.000 dólares frente a los 3,4 millones de presupuesto del veterano congresista.

La razón de la victoria de Ocasio-Cortez la compartió ella misma en Twitter, donde subió una foto de un par de zapatos con las suelas agujereadas: "Algunas personas dicen que gané por razones demográficas. Primero, eso es falso. Ganamos con votantes de todas las clases. Segundo, aquí está mi primer par de zapatos de campaña. Llamé a puertas hasta que la lluvia atravesó las suelas".

Si bien esta será la primera ocasión en la que ejerza un cargo público, no será la primera vez en la que haga campaña. Trabajó como asistente para el difunto senador Ted Kennedy y fue miembro de la comitiva electoral de Bernie Sanders en 2016 en las primarias demócratas frente a Hillary Clinton.

Words cannot express my gratitude.



The people of the Bronx and Queens, and countless supporters across the country, elected us on a clear mandate to fight for economic + social justice in the United States of America.



And that is what we will do. pic.twitter.com/kMYu804v4r