Costa Rica: Miles de personas marchan contra la violencia machista

Miles de personas marcharon hoy por las principales calles de San José para pedir un alto a la violencia física, sexual y psicológica contra las mujeres y las niñas, que en lo que va del año se ha cobrado la vida de 21 de ellas.

Consciente de la importancia de erradicar la violencia contra las mujeres y niñas, la Vicepresidenta @epsycampbell, se hace presente en esta Marcha. pic.twitter.com/mPoNA1nBIY — Casa Presidencial 🇨🇷 (@presidenciacr) 23 de noviembre de 2018

Los asistentes portaron pancartas que decían: "No son crímenes pasionales", "Nos matan por ser mujeres", "No están todas nuestras voces juntas, porque desde la tumba no se puede gritar", y "No se daña a quien se quiere".

El acto se efectuó con motivo del Día Internacional de la no violencia contra las mujeres, que se conmemora cada 25 de noviembre.

Derlin Alvarado, una profesora de preescolar de la escuela Guatuso en Desamparados, en San José, acudió a la marcha especialmente por Carol Yesenia García, madre de sus alumnos, quien fue asesinada hace dos días.

"Esto ha sido una conmoción para toda la comunidad. Ella tiene dos hijos: una niña de seis años y un niño de tres años, para todos ha sido muy doloroso porque fue imprevisto. Todas hemos conocido a alguien que ha sufrido violencia, por eso estamos hoy aquí", afirmó Alvarado a Efe.

García fue encontrada golpeada y desnuda, el caso se mantiene en investigación aunque las autoridades sospechan que se trata de un nuevo feminicidio.

"Quiero decirles a las mujeres que no callemos, muchas veces por el miedo de que la pareja nos deje no decimos nada. Tenemos que aprender a defendernos y a decir ¡No!, a decir no voy a soportar más esto. No es justo, en este país no sobra ninguna mujer y todas merecemos que nos respeten", dijo Alvarado.

Datos del Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia indican que en lo que va de año se han cometido un total de 21 feminicidios en Costa Rica, mientras en 2017 se reportaron 26.

La primera dama del país, Claudia Dobles, afirmó a Efe que la marcha pacífica también es para recordar a aquellas mujeres que han sido víctimas de violencia durante este año y pedirle a la población que trabaje para contribuir a erradicar la violencia de género.

"Estamos marchando para decir no a todo tipo de violencia, a esa violencia que se vive en los hogares, en los lugares de trabajo, que viven muchas mujeres todos los días en las calles. Costa Rica es un país que cree en la convivencia pacífica, un país de tradición y de paz", destacó Dobles.

Por su parte, la ministra de la Condición de la Mujer, Patricia Mora, expresó su rechazo a cualquier forma de violencia contra las mujeres y destacó que trabajan por una convivencia respetuosa y tolerante.

"Costa Rica ha salido siempre al mundo a levantar banderas de paz, de convivencia respetuosa, y así hemos llegado hasta el día de hoy y nos vamos a permitir que esto siga incrementándose vamos a trabajar y para erradicar la violencia hacia las mujeres", dijo Mora.

La canciller y vicepresidenta, Epsy Campbell, también participó en el acto, en el que destacó que desde el Gobierno han asumido "un compromiso para promover una cultura de paz y no violencia" y que trabajan desde las políticas públicas para impulsar una sociedad respetuosa de los derechos en este caso de las mujeres.

Datos oficiales indican que entre 2010 y 2017 fueron solicitadas un total de 384.112 medidas de protección por violencia doméstica en Costa Rica, para un promedio de 132 por día.

En la mayoría de los casos son mujeres las que solicitan la protección en contra de hombres. Las cinco principales causas presentadas son incumplimiento de medida de protección, maltrato, amenazas contra una mujer, ofensas a la dignidad y violencia emocional.