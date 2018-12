Se difunde audio del "Chapo" Guzmán haciendo negociaciones con guerrilleros colombianos

10:36 a.m.

"Oiga, me dice mi sobrino… que usted tiene seis. Que si se le pagan dos y medio usted pone esos seis allá, en Guaya", le dice Joaquín El Chapo Guzmán Loera a su interlocutor, en el impactante audio que se acaba de difundir en el marco del juicio contra el capo del Cartel de Sinaloa en Nueva York, difundió en su portal Infobae.

Identificado como Diego, el hombre que está del otro lado del teléfono —acompañado por un representante del narco que se presenta como su sobrino— le responde: "Sí… y le doy seguridad hasta que arranque".

La conversación continúa con detalles acerca de la forma de pago. "Mire, le voy a comprar dos y les vamos a dejar las propiedades de Simón ahí al frente por todo lo demás (…) Les vamos a poner a cuatro toneladas propiedades y les vamos a pagar dos toneladas al contado", dice El Chapo.

Finalmente, Guzmán se refiere a la necesaria verificación sobre la calidad del producto, que es cocaína. "Pues dile que mañana mando al técnico y el lunes está viendo la mercancía, e inmediatamente le mando el dinero".

Entonces se produce una pequeña confusión. "Ah, bueno, ¿el lunes nos está mandando lo de las dos toneladas?", pregunta Diego. "No, no, que miren la mercancía primero. El técnico se lo mando yo mañana o pasado", aclara El Chapo. "Ah, ok. Bueno, así quedamos", afirma el guerrillero.

La conexión entre Guzmán Loera y las FARC fue revelada el miércoles por el capo colombiano Jorge Miltón Cifuentes, uno de los testigos en el juicio que se sigue al mexicano en Estados Unidos, quien detalló que el Cártel de Sinaloa compraba droga a la guerrilla en la frontera entre Colombia y Ecuador.

"No está claro quién intervino la llamada", publicó en su cuenta de Twitter el periodista de The New York Times, Alan Feuer, quien se ha convertido en referencia en el juicio en contra del capo.