CIDH: Denuncian uso excesivo de la fuerza pública en Chile

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó el uso excesivo de la fuerza de los uniformados y los actos violentos de civiles que se han suscitado durante las manifestaciones en Chile.

La Comisión dice que recibió denuncias de que los policías y militares habrían cometido actos vejatorios “a niños y a niñas, los cuales incluían malos tratos, golpes en rostros y muslos, torturas, desnudamientos a mujeres y vejaciones sexuales, entre otras.

A través de un comunicado la CIDH urge al estado chileno y a todas las partes involucradas a entablar un diálogo efectivo e inclusivo.

A sólo días de iniciadas las protestas que dejan ya unos 18 chilenos sin vida, y al ir quedando claro que la motivación de los disturbios tienen raíces más profundas que un simple aumento al transporte, Piñera enfrentó el caos con un amplio plan de medidas económicas con el que espera enmendar lo que cataloga como la desidia con que los gobiernos de las últimas cuatro décadas han visto irse agrandando la brecha entre los más ricos y los más pobres.

“Frente a las legítimas necesidades y demandas sociales de la ciudadanía, hemos recibido con humildad y claridad el mensaje que los chilenos nos han entregado. Es verdad que los problemas no se han producido en los últimos días, se venían acumulando hace décadas, pero es verdad, también, que los distintos gobiernos no fueron o no fuimos capaces de reconocer esta situación en toda su magnitud, esta situación de inequidad, de abusos, que ha significado una expresión genuina, auténtica, de millones y millones de chilenos. Reconozco esta falta de visión y le pido perdón a mis compatriotas”, dijo el mandatario en un mensaje a la nación.