Bukele abrirá archivos militares

El presidente Nayib Bukele dijo que su gobierno está comprometido con la verdad y que abrirá los archivos del Ejército "hasta la Z" en respuesta a un requerimiento del juez de El Mozote, que ha ordenado la apertura de los archivos militares relacionados al caso para robustecer la acusación contra el Alto Mando que comandaba a la Fuerza Armada en 1981.

“Estamos por que se conozca la verdad en todo su espectro: de la A a la Z. Es más, si el juez nos pide de la A a la F, nosotros vamos a hacer hasta la Z”. Con esta frase, el presidente de la República Nayib Bukele se comprometió este 1 de noviembre a dar acceso a los archivos militares de la guerra civil relacionados con la masacre de El Mozote, perpetrada por la Fuerza Armada en diciembre de 1981 y en la que fueron asesinados 978 personas, entre ellos 553 niños.

El mandatario dio a conocer su postura una semana después desde que el juez de El Mozote, Jorge Guzmán, le requiriera, dada su condición de comandante general de las fuerzas armadas, acceso a los archivos militares relacionados con la masacre; y aquellos otros relacionados con operativos militares atentatorios contra los derechos humanos realizados entre 1980 y 1982.

En una conferencia celebrada en Casa Presidencial, Bukele respondió a El Faro que todavía no había leído la orden del juez Guzmán, pero aseveró que aún sin orden su gobierno está comprometido con el acceso a la verdad como medida para sanar las heridas del pasado y reivindicar los derechos de las víctimas de la guerra.

La declaración de Bukele abre un escenario inédito en la Presidencia en los últimos 30 años. Por primera vez un mandatario se compromete a dar acceso a los archivos relativos a la guerra y resguardados por el Ejército. Ni los gobiernos de Arena (1989-2009) ni los gobiernos del FMLN (2009-2019) quisieron o pudieron doblegar a una institución castrense que ha argumentado que no posee información sobre los operativos que devinieron en violaciones a los derechos humanos; o simplemente se ha negado a que instituciones como la Fiscalía General de la República (o demandantes de información pública, a título personal) puedan acceder a documentos concretos en poder del Ministerio de la Defensa.

“Si hay algún archivo que desclasificar que esté clasificado y que ahí esté, pues, evidentemente lo vamos a hacer. Más por la búsqueda de verdad que por la orden judicial, que por supuesto que sería vinculante”, respondió Bukele a El Faro. “La única forma de sanar las heridas del pasado es que se sepa la verdad”, añadió. Con ese posicionamiento, el presidente se distancia de Arena, que predicó durante 20 años una política de perdón y olvido; y del izquierdista FMLN, que pese a haber pedido perdón a las víctimas de El Mozote y lugares aledaños, durante 10 años de administración presidencial avaló el bloqueo del Ministerio de la Defensa y permitió que el señalado como responsable de la masacre, el comandante Domingo Monterrosa, siguiera recibiendo homenajes como héroe de guerra.

Bukele dijo que iba a distanciarse de la postura de los gobiernos del FMLN, el que fue su partido de 2012 a 2017, y que iba a reivindicar las “deudas históricas de la guerra”. Añadió, además, que ya había dados señales de ese distanciamiento cuando en su primer día como mandatario ordenó retirar el nombre de Monterrosa de la Tercera Brigada de San Miguel; y que había reiterado su voluntad de resarcir a las víctimas cuando recibió a representantes de El Mozote el 18 de junio de 2019 en Casa Presidencial.

Lee más: "Gobierno de El Salvador expulsa a diplomáticos del régimen de Nicolas Maduro"

El mandatario recordó que, en esa reunión, las víctimas de El Mozote le habían pedido la apertura de esos archivos. Esta también ha sido una petición de las víctimas de otras violaciones a los derechos humanos. En cinco meses de gestión, sin embargo, esta es la primera vez que Bukele se pronuncia al respecto.

El 30 de septiembre de 2016, el Juzgado en Gotera ordenó la reapertura del caso El Mozote y abrió un proceso contra 18 militares del Alto Mando de la Fuerza Armada de la época. El 23 de abril de 2019, añadió a los imputados los cargos de tortura, desplazamiento forzado y desaparición forzada. En ese proceso, el 24 de octubre de 2019, el juez Guzmán emplazó al presidente a que tradujera su discurso en redes sociales a favor de las víctimas de El Mozote a acciones concretas que permitan acceso a la verdad y a la justicia.

El 14 de mayo, el mandatario denunció en su cuenta de Twitter que los diputados estaban por aprobar una nueva Ley de Amnistía y se pronunció en contra de sus efectos. “Las leyes de amnistía van en contra del orden jurídico internacional, de la dignidad de las víctimas. Las revictimizan. Son leyes de impunidad. Buscan proteger a sus perpetradores y sus cómplices. Los que la aprueben se convertirán en transgresores”, escribió el presidente. El juez Guzmán retomó esas palabras para justificar el emplazamiento. “Esa declaración es una fuerte presunción de que el señor Presidente de la República y Comandante General de la Fuerza Armada, está en toda la disposición de colaborar con la investigación y juzgamiento de estos hechos como la masacre de El Mozote”, dijo el juez.

A pesar de que el mandatario brindó ese posicionamiento, negó que haya recibido una notificación del juzgado de Gotera, o que ya tenga conocimiento del requerimiento y, por tanto, dijo que no puede pronunciarse para fijar una fecha para cumplir con la orden judicial. El Faro confirmó que el Juzgado entregó a Casa Presidencial el requerimiento del juez el 24 de octubre a las 3:19 p.m., según la hoja de recibido en poder esa instancia. Presidencia tiene hasta el 14 de noviembre para responder, según el Juzgado.

“La resolución del juez no la he visto y no puedo referirme a ella porque no la he visto. No la he visto en los medios y mucho menos me ha llegado. Pero no la hemos recibido. No puedo pronunciarme porque no la conozco, no la he leído”, dijo Bukele.

Consultado sobre por qué el presidente Bukele no ha tenido acceso a la orden enviada por el Juzgado de Instrucción de Gotera, el secretario de asuntos jurídicos, Conan Castro, dijo que no va brindaría comentarios porque “el presidente es la única persona autorizada a brindar declaraciones”.

En la conferencia, Bukele insistió en la postura de su Gobierno a favor de la verdad: “Cuando la hayamos leído podremos dar una respuesta a eso. Pero tené la total certeza de que sin necesidad de orden judicial hemos estado por reivindicar los derechos de las víctimas del conflicto armado”, dijo.

Cuando El Faro le consultó por plazos para que se ejecute esa apertura en la Fuerza Armada, Bukele añadió que su Gobierno busca que se conozca la verdad "en todo su espectro" porque “creemos que la única forma de sanar las heridas del pasado es que se sepa la verdad”.

*Con reportes de Nelson Rauda.