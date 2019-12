Una estación local de NBC informó que hubo varias víctimas.

El Departamento del Alguacil del condado de Los Ángeles dijo el jueves, en su cuenta de Twitter, que al menos cinco personas resultaron heridas durante un tiroteo en una escuela secundaria del sur de California.

Alex Villanueva, alguacil del Condado de Los Ángeles dijo que "el sospechoso está bajo custodia y está siendo tratado en un hospital local".

"Padres, los agentes están en escena protegiendo a sus hijos en todas partes", agrega el tuit.

ADVISORY: Police activity at Saugus High. **** AVOID AREA **** — SCV Sheriff (@SCVSHERIFF) November 14, 2019

"Disparos en Saugus High School, evite el área. Hombre asiático con ropa negra sospechoso, visto por última vez en el lugar. Agentes en escena y aún respondiendo. Evite el área", decía el tuit, más temprano.

#LASD Shooting at Saugus High School , Please avoid the area. Male Asian suspect black clothing last seen at the location. Deputies on scene and still responding. Avoid the area Further information to follow. — LA County Sheriffs (@LASDHQ) November 14, 2019

Villanueva explicó que las autoridades ya han abierto una investigación para determinar las razones que motivaron al autor a perpetrar este tiroteo.

“Será un proceso muy largo para saber el motivo que le llevó a disparar”, explicó ante los medios de comunicación.

La policía de Santa Clarita recibió una llamada de emergencia a las 7:38 de la mañana (hora de California) y en dos minutos llegaron los primeros agentes.

El autor, un joven que hoy cumplía 16 años, utilizó una pistola semi-automática que se había quedado sin balas en el momento en que fue alcanzado por la policía. Disparó a cinco personas y luego a sí mismo.

Los seis fueron trasladados al hospital. El autor y dos de las víctimas están en condición de extrema gravedad.

“En estos momentos estamos investigando y hablando con estudiantes, algunos de ellos continúan adentro de la escuela y otros han sido trasladados a un centro cercano”, añadieron las autoridades durante la conferencia de prensa.

La policía señaló que también van a analizar las cámaras de vigilancia, así como también los teléfonos celulares de algunos alumnos que pudieron captar el momento en que el joven empezó a disparar dentro de la escuela.

ADVISORY: Police activity at Saugus High. **** AVOID AREA **** — SCV Sheriff (@SCVSHERIFF) November 14, 2019

"Disparos en Saugus High School, evite el área. Hombre asiático con ropa negra sospechoso, visto por última vez en el lugar. Agentes en escena y aún respondiendo. Evite el área", decía un tuit del Departamento del Alguacil del condado de Los Ángeles, a primera hora de la mañana.

#LASD Shooting at Saugus High School , Please avoid the area. Male Asian suspect black clothing last seen at the location. Deputies on scene and still responding. Avoid the area Further information to follow. — LA County Sheriffs (@LASDHQ) November 14, 2019

CNN informó de la fuerte presencia de las autoridades y de varios padres que se habían acercado para conocer el paradero de sus hijos.

Las autoridades han pedido que las personas evacúen el lugar, a no ser de extrema necesidad.

We have fire on scene and multiple units responding from other sheriff’s stations to assist. — SCV Sheriff (@SCVSHERIFF) November 14, 2019

If you live in neighborhood s anywhere near Saugus High, PLEASE LOCK DOORS and stay inside. If you see suspect, male dark clothing, in backyards, etc. CALL 911 — SCV Sheriff (@SCVSHERIFF) November 14, 2019

Por su parte, el subcomisario del Departamento del Alguacil de Los Ángeles, Tim Murakami, escribió en Twitter que hay "varios heridos. Personal de LASD en el sitio y búsqueda de sospechosos". Agregó que: "Cerrarán las escuelas del área. Aconsejo a los residentes que se refugien en el lugar y denuncien cualquier actividad sospechosa".

Shooter at Saugus HS. Several injured. LASD resources on site and searching for suspect. Will be locking down area schools. Advise residents to shelter in place and report any suspicious activity — Undersheriff Tim Murakami (@LASDMurakami) November 14, 2019

La escuela secundaria Saugus y todas las escuelas en el distrito William S Hart fueron cerradas con los estudiantes y personal mientras las autoridades llegaban al área del tiroteo.

La zona del tiroteo, está en una comunidad al norte de la ciudad de Los Ángeles, con un gran porcentaje de comunidad latina.