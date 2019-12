Venezuela: Opositores y seguidores de Nicolás Maduro regresan a las calles

El presidente nterino de Venezuela, Juan Guaidó insto de nuevo a los venezolanos a salir a las calles, este sábado 16 de noviembre, para protestar contra el gobierno en disputa de Nicolás Maduro.

El objetivo de esta movilización, cuyo lema es “Toda Venezuela Despierta”, es, además, reclamar una solución a la grave crisis política, social y humanitaria que se vive en la región.

Los opositores comenzaron a concentrarse, en la mañana, en seis puntos de Caracas. Voz de América habló con algunos de ellos, desde Altamira, uno de los lugares de convocatoria en la capital venezolana.

LEA TAMBIÉN: Estudiantes venezolanos reprimidos durante protesta espontánea frente a Universidad Central

"Esto es un proceso lento, pero los venezolanos tenemos que seguir adelante, dijo una de las manifestantes a la VOA. " Dijo que siente temor de la Guardia venezolana, pero que también debe estar presente.

"Sí se puede, sí se puede", gritaron otros manifestantes opositores.

Guaidó escribió en su cuenta de Twitter en la mañana que los venezolanos debían reencontrarse "juntos ejerciendo mayoría, exigiendo por la mayor reivindicación: Venezuela".

También publicó una cadena de WhatsApp con las instrucciones de la actividad, que incluyen el objetivo de la marcha y recomendaciones, como llevar la bandera, acudir a los puntos de concentración y estar atentos a las redes sociales de la oposición.

Por su parte, el presidente en disputa, Nicolás Maduro, también señaló en su cuenta de Twitter que hoy deben estar "¡Movilizados y Alertas!" e insta también a su pueblo a marchar.

Por su parte, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos instó a las autoridades a garantizar las protestas pacíficas y evitar actos de intimidación.

#Venezuela: We call on the authorities to guarantee the right to peaceful assembly in today's demonstrations and to refrain from harassing demonstrators, journalists and organizers.