Tiroteo en London Bridge: Así mataron al sospechoso de haber acuchillado a varias personas

La policía londinense informó este viernes 29 de noviembre de “un incidente” en London Bridge, uno de los puentes del centro de la capital, donde se vio a un hombre en el suelo después de oírse dos disparos.

El atacante previamente había acuchillado a varias personas, que resultaron heridas. El puente quedó cerrado al paso.

“Estamos ocupándonos de un incidente en el London Bridge”, indicó en un tuit la Policía Metropolitana. Videos publicados en las redes sociales mostraron a una multitud de personas corriendo para abandonar el puente y ponerse a resguardo.

Según la cadena televisiva Sky News, que cita fuentes policiales, un hombre murió por disparos de agentes. Imágenes que circulan por Twitter mostraban a policías apuntando con sus armas hacia una persona en el suelo.

Los servicios de urgencias de Londres indicaron en la misma red social que habían mandado “equipos” al lugar del incidente.

Police were called at 1:58pm to a stabbing at premises near to London Bridge.



Emergency services attended, including officers from the Met and @CityPolice.



A man has been detained by police. We believe a number of people have been injured. Further info to follow.