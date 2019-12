Pelosi pide a demócratas de la Cámara proceder con juicio político a Trump

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, anunció este jueves 05 de diciembre que la cámara procederá a redactar los cargos para un juicio político al presidente Donald Trump. “Lo que está en juego es nuestra democracia”, dijo Pelosi. “El presidente no nos deja otra opción que actuar”, agregó.

Al hablar desde el Capitolio el jueves, Pelosi dijo que el presidente se ha involcurado en abuso de poder.

Se denuncia a Trump por abusar del poder de su cargo, anteponer sus intereses políticos a la seguridad nacional, e intentar sobornar a Ucrania al retener 400 millones de dólares de ayuda militar aprobada por el Congreso, además de obstruir la investigación.

El miércoles, Pelosi se reunió a puertas cerradas con el bloque demócrata para preguntar, "¿están preparados?". La respuesta fue un estruendoso sí, de acuerdo con los presentes.

Los demócratas están acelerando el proceso para votar sobre la destitución del 45to presidente alrededor de Navidad, una situación que Pelosi esperaba evitar, pero que ahora parece inevitable.

La declaración televisada de Pelosi se produjo un día después de que tres académicos constitucionales de EE.UU. le dijeran al Congreso que el presidente cometió delitos que ameritan juicio político al presionar a Ucrania a abrir investigaciones para beneficiarlo políticamente. Sin embargo, un experto llamado por los partidarios republicanos de Trump argumentó que no hay pruebas suficientes para acusar al presidente.

El presidente Donald Trump criticó a los demócratas tras el anuncio de Pelosi y dijo que están sentando un mal precedente para los futuros presidentes.

"Esto significará que el acto de juicio político más importante y rara vez utilizado se utilizará de forma rutinaria para atacar a los futuros presidentes", tuiteó Trump.

The Do Nothing Democrats had a historically bad day yesterday in the House. They have no Impeachment case and are demeaning our Country. But nothing matters to them, they have gone crazy. Therefore I say, if you are going to impeach me, do it now, fast, so we can have a fair....