"Háganlo ahora, rápido", aseguró Trump sobre probable juicio político

Después de meses de luchar contra la investigación de juicio político en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la Casa Blanca ahora ha aceptado públicamente la probabilidad de un juicio en el Senado controlado por los republicanos.

El presidente Donald Trump instó a los demócratas en un tuit este jueves 05 de diciembre, diciendo "si me van a acusar, hágalo ahora, rápido para que podamos tener un juicio justo en el Senado, y para que nuestro país pueda volver a su actividad".

The Do Nothing Democrats had a historically bad day yesterday in the House. They have no Impeachment case and are demeaning our Country. But nothing matters to them, they have gone crazy. Therefore I say, if you are going to impeach me, do it now, fast, so we can have a fair....