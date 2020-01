9:55 a.m.

En su primer discurso Fernández dijo “Vengo a convocar a la unidad de toda la Argentina”

El flamante presidente de la Argentina, Alberto Fernández, brindó su primer discurso como mandatario frente a la Asamblea Legislativa minutos después de jurar como jefe de Estado. Sus palabras estuvieron destinadas a cerrar la grieta aunque no dejó de repasar los datos más preocupantes de la crisis económica que atraviesa el país.

Si bien no hubo muchos anuncios, el Presidente adelantó que habrá créditos no bancarios orientadas a las familias endeudadas, informó que habrá subsidios para pymes y planteó que elaborarán un nuevo proyecto de Presupuesto porque el realizado por la gestión de Cambiemos no representa los números de la economía.

Las siguientes son las frases más destacadas del discurso de Alberto Fernández:

“Vengo a convocar a la unidad de toda la Argentina en post de la construcción de un nuevo contrato social”

“Los vengo a convocar sin distinciones, a poner a la Argentina de pie, para que comience a caminar, paso tras paso, rumbo a la Justicia Social”

“Quiero convocar a esta Argentina unida a recuperar una nueva mirada de humanidad”

“Tenemos que suturar las heridas. Apostar a la grieta significa apostar a que las heridas sigan sangrando”

“No ignoro que los conflictos que tenemos enfrentan intereses y pujas distributivas. Si actuamos de buena fe, podemos encontrar prioridades compartidas”

“Necesitamos que toda la Argentina unida le ponga una catástrofe social: 1 de cada 2 niños es pobre es nuestro país”

“La economía y el tejido social están en extrema fragilidad”

“Vamos a encarar el problema de la deuda externa: no hay pagos de deuda que se puedan sostener si el país no crece. Para poder pagar, hay que crecer primero”

“Buscaremos una relación constructiva con el FMI y con nuestros acreedores. El país tiene voluntad de pagar, pero carece de fondos para hacerlo”.

“No vamos a repetir la triste historia de misiones de técnicos imprudentes que prometen planes que después no pueden cumplir. Necesitamos seriedad en el análisis y responsabilidad en los compromisos que se asumen".

“Vamos a desarrollar un ambicioso plan de construcción de viviendas. Es inadmisible que haya argentinos que no tengan un techo donde guarecerse”.

“Argentina no debe aislarse y debe integrarse pero lo debe hacer con inteligencia. En materia de Relaciones Internacionales, pondremos en marcha una integración plural y global”.

“Con la República Federativa de Brasil tenemos para construir una agenda ambiciosa y creativa, que esté respaldada por la hermandad histórica de nuestros pueblos y va más allá de las diferencias personales de quienes gobiernan en la coyuntura. La vamos a honrar. Vamos a avanzar juntos. Seguimos apostando en una América Latina unida”.

