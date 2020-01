El presidente de la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Jerry Nadler, anunció este martes 10 de diciembre dos artículos de juicio político contra el presidente Donald Trump. Los cargos son por abuso de poder y obstrucción del Congreso.

“Él puso en peligro nuestra democracia, puso en peligro nuestra seguridad”, dijo Nadler, demócrata por Nueva Jersey, al anunciar los cargos ante el retrato de George Washington, el primer presidente de Estados Unidos.

Los cargos presentados el martes se derivan de la presión de Trump sobre Ucrania para que anunciara investigaciones a sus rivales políticos mientras retenía la ayuda al país.

La presidenta de la Cámara de Representantes, flanqueada por los presidentes de las comisiones que participaron en la investigación de juicio político calificó el momento como un “acto solemne”.

Se anticipa que la votación en la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes tenga lugar en cuestión de días y que en el pleno de la Cámara de Representatnes se vote para Navidad.

Trump es el cuarto presidente en la historia de Estados Unidos en enfrentar un juicio político. Si es acusado, será el tercer presidente en enfrentar un juicio en el Senado.

Más temprano el martes, el presidente Trump tuiteó que no hizo "NADA" mal y que acusar a un presidente con su historial sería "pura locura política".

“I can’t remember anything quite like this (the I.G. Report).” @brithume @BretBaier