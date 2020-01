Un informe especial del Comité Para la Protección de los Periodistas (CPJ), dado a conocer el miércoles, reveló que al menos 250 periodistas están encarcelados en todo el mundo por gobiernos autoritarios.

En total el número de periodistas purgando prisión por su labor se mantiene casi igual que la reportada por la institución en 2018, cuando la cifra llegó a 251.

There are at least 250 journos jailed for their work globally Worst jailers: China Turkey KSA Egypt Eritria 27% with health problems 98% local 92% male 8% female Charges: 66% anti-state 23% no charge 13% retaliatory 12% false news Beats: Politics Human rights Corruption pic.twitter.com/J4ovmRb3g8

Hasta el 1 de diciembre de 2019, explica el informe de CPJ, "como mínimo, 250 periodistas se encontraban encarcelados por ejercer la profesión, y el 98 % de ellos son periodistas locales".

La lista la lideran China, Turquía, Arabia Saudí y Egipto. Le siguen con las mayores cifras de periodistas encarcelados Eritrea, Vietnam e Irán.

CPJ just released its 2019 prison census. On December 1, at least 250 journalists were behind bars worldwide. These are the worst jailers and how many journalists they have jailed:



China 48

Turkey 47

Saudi Arabia 26

Egypt 26

Eritrea 16

Vietnam 12

Iran 11https://t.co/6u29UxVLLV pic.twitter.com/47580giOzR