El ex presidente boliviano, actual delegando ante la comunidad internacional de la presidenta interina Jeanine Áñez, sostuvo que el líder indígena vino dando “un golpe de Estado en cámara lenta” en los últimos años. Instó al organismo y a los países de la región a respaldar la reciente convocatoria a nuevos comicios “libres y transparentes”

Jorge “Tuto” Quiroga, delegado ante la comunidad internacional designado por la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, participó este jueves del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) para presentar pruebas del “fraude electoral” de Evo Morales en los comicios del pasado 20 de octubre.

Durante su presentación, el presidente boliviano denunció que el líder del Movimiento al Socialismo (MAS) cometió fraude en las elecciones, asestando “un golpe a la voluntad popular”.

Evo Morales “intentó robarse la presidencia mediante un fraude descomunal (...) organizado por un órgano electoral criminal”, indicó Quiroga, quien al mismo tiempo aseguró que “la tiranía de 14 años terminó”: “El país empieza a amanecer”.

En esa línea, repudió las denuncias de golpismo contra la presidenta interina Áñez. El ex mandatario recordó que fue Morales quien presentó la renuncia y se exilió, por lo que le correspondía a Áñez asumir el mando, ya que el vicepresidente Álvaro García Linera también había dimitido.

Quiroga destacó que la actual jefa de Estado “está convocando a elecciones sin fraude”, con vocales idóneos y “un padrón confiable”. Recordó, incluso, que “el Congreso Nacional aprobó la ley 1266 por unanimidad, con el partido del MAS, del señor Morales, para convocar nuevas elecciones”.

El ex presidente boliviano llamó a la comunidad internacional, incluida la OEA y la ONU, “a respaldar esta tarea electoral”, para conducir a Bolivia a ser un país con “instituciones independientes, prensa libre, alternabilidad en el poder”.

“Hemos aprendido que el populismo autoritario causa estragos”, consideró.

No obstante, Quiroga aclaró que Evo Morales viene perpetrando “un golpe de Estado en cámara lenta” desde hace años. Ante el Consejo Permanente recordó cómo el ex presidente indígena cometió “fraude judicial” en 2013 para volver a presentarse a un nuevo mandato, y el “golpe a la voluntad popular” de 2016, cuando la población por referéndum se rechazó que el líder del MAS se presentara a un nuevo mandato: “La reelección indefinida no es un derecho humano; ser un tirano no es un derecho humano”.

Sostuvo, además, que el ex mandatario logró avasallar las instituciones del país, en parte, por la falta de condenas de la comunidad internacional. Al respecto se pronunció minutos después Jheanisse Daza, joven integrante de la ONG Ríos a pie. Ante el pleno, la activista criticó con contundencia el “silencio” de la región durante estos años. “Mientras la comunidad internacional condenaba los incendios del Amazonas en Brasil, Bolivia también se incendiaba por las políticas expansivas de Morales. ¿Ustedes donde estaban? ¿Por qué tanto silencio tanto tiempo? ¿Dónde estaban todos estos años?”, les espetó.

“En 21 días nosotros hicimos más que lo que hizo la comunidad internacional en años”, añadió.

Pese a esto, Quiroga celebró el anuncio de este jueves de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que llegó a un acuerdo con el gobierno interino de Bolivia para instalar un grupo independiente de expertos que investigue la violencia durante la crisis política que se desató tras las últimas elecciones y dejó 36 muertos. El ex mandatario instó al organismo a “no olvidar” la persecución que sufrieron periodistas y a los políticos exiliados.

En la audiencia de este jueves también expuso Álvaro Andrade, experto en tecnología electoral, y empleado de

la compañía de ciberseguridad que contrató el Estado boliviano para las elecciones. El especialista brindó detalles del fraude.

“Nos pusimos a trabajar el 4 de octubre. Dentro de ese trabajo empezamos a ver vulnerabilidades en el software que se había adquirido para las elecciones. Era tan vulnerable que no había que estar en Bolivia para cambiar la tendencia”, detalló.

Durante el conteo de votos, Andrade manifestó que la primera gran alerta llegó cuando notaron un problema en el software “en el botón ‘verificación de actas’”: “De ahí todo el proceso empezó a viciarse de nulidad”.

Denunció, además, que notaron “cambios en las bases de datos”: “Nadie tiene derecho a conectarse a una base de datos, que es donde se almacena información crítica de la elección”.

El especialista apuntó que el 99% de los votos manipulados “eran a favor del MAS”.

Otro de los oradores que llevó Quiroga a la OEA para denunciar el fraude y “golpe de Estado” de Evo Morales fue Gualberto Cusi, ex miembro del Tribunal Constitucional, quien aseveró que el ex presidente violó la Constitución en su intención de presentarse a un nuevo mandato, y lo acusó de no haber defendido “los derechos de los pueblos indígenas”.