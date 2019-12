10:23 a.m.

Mientras el Congreso debate la reforma tributaria y el presidente afirma que no hay una agenda clara para negociar con los promotores del paro, en las calles se volvieron a citar manifestaciones para presionar los diálogos

Inicia una nueva semana y las protestas en Colombia continúan, completando ya 25 días de paro nacional. Un civil muerto, cientos de heridos, polémicas detenciones y denuncias de abusos por parte de la Policía y su escuadrón antidisturbios, hacen parte del saldo que dejan las manifestaciones, las cuales no han podido producir aún un acuerdo entre el Gobierno y los promotores de la huelga.

El viernes pasado se dio la última reunión entre el Gobierno y el Comité Nacional de Paro, la cual terminó con una nueva convocatoria a las calles para este lunes, al no llegar a ningún acuerdo. Alegan los huelguistas, que la llamada “Conversación Nacional” que abrió el Gobierno no es más que un monólogo que pretende imponer los puntos a tratar y que en las diferentes reuniones sostenidas con el Presidente y sus delegados no se ha discutido a profundidad los 13 puntos del pliego de peticiones del comité de Paro.

Para el Gobierno, por su parte, no están claras las peticiones, y ha dicho que los 13 puntos del pliego deben delimitarse en peticiones concretas que ayuden a hacer avanzar los diálogos a resultados productivos.

“Ellos han entendido por qué para el Gobierno es fundamental tener conocimiento y acordar los 13 temas para poder entrar a resolverlos, porque uno no puede entrar a ningún tipo de discusión ni llegar a algún acuerdo si no conoce en profundidad sobre qué temas y sobre qué instancias se van a desarrollar”, afirmó Diego Molano, delegado del Gobierno de Iván Duque para las conversaciones con el Comité Nacional de Paro.

Molano insiste en que están a la espera de un documento con dicha información y que mientras esto no suceda igual la “Conversación Nacional” seguirá sosteniendo reuniones con otros sectores sociales distintos al Comité de Paro, en donde afirma se han presentado avances en temas como educación, empleo y equidad.

Este lunes, a las tres de la tarde hora colombiana, se volverán a encontrar huelguistas y Gobierno para sostener una nueva reunión, la cual tendrá como telón de fondo la convocatoria hecha por el Comité de Paro en todas las plazas principales del país a las dos de la tarde para un cacerolazo.

En Bogotá, donde se sostendrá la reunión, se convocó a la Plaza de Bolívar, a pocas cuadras de la Presidencia de la República, la cual a sido el epicentro de las concentraciones y protestas en contra del Presidente Iván Duque y su política económica y de paz.

Paralelo a esto, en el Congreso se tramita la reforma tributaria, pese a que el primer punto del pliego de peticiones del Comité de Paro es retirarla.

La tributaria se ha convertido en un pulso político del Gobierno con los partidos, ya que pasó de tener las mayorías aseguradas para su aprobación a verse en apuros por el viraje que han tenido algunos por consecuencia de las manifestaciones constantes contra la reforma.

Tal es el caso del Partido Liberal, que el fin de semana decidió que toda su bancada votaría en contra de la reforma al considerarla, en palabras de su líder el ex presidente César Gaviria, “mala, peligrosa y dañina”.

Gaviria y los suyos se bajaron del bus de la tributaria alegando que beneficia en demasía a los ricos del país y que la insistencia del Presidente Duque en su aprobación demuestra que no está escuchando el clamor popular de las calles.

Otro tema álgido en las negociaciones sigue siendo el desmonte o reforma del ESMAD -Escuadrón Móvil Antidisturbios- algo que no está en consideración por parte del Gobierno pero que cada vez más se erige como el centro del descontento, ya que, tras cada nueva jornada de movilizaciones, las denuncias por abusos de fuerza y procedimientos irregulares de este brazo de la policía inundan las redes sociales.

Todas estas situaciones presagian que este lunes tampoco habrá acuerdo y que las protestas continuarán muy probablemente hasta después de iniciado el nuevo año.