Michael Kozak, subsecretario para Asuntos Hemisféricos del Departamento de Estado, indicó que los asambleístas elegidos democráticamente deben estar habilitados para ejercer su derecho el próximo domingo, “ya sea en persona, a través de un apoderado o de forma remota”.

Uno de los riesgos que sobrevuelan en caso de que los diputados no puedan votar de forma virtual es que Guaidó no obtenga los votos suficientes para continuar ejerciendo el cargo. En caso de que no fuera reelegido como presidente de la AN, el líder opositor vería complicado su desafío a Maduro.