Condena internacional contra el golpe al Parlamento de Nicolás Maduro en Venezuela

Venezuela volvió a estar en los ojos del mundo este domingo tras la tensa jornada que se vivió en la Asamblea Nacional (AN), donde se debía elegir a las nuevas autoridades. Luego de que la dictadura de Nicolás Maduro bloqueara el ingreso a los diputados opositores e instalara como titular del Parlamento a Luis Parra, aliado del régimen, la comunidad internacional rápidamente se pronunció sobre esta fraudulenta juramentación.

“En Caracas hoy Maduro intenta impedir a la fuerza la votación legítima en la Asamblea Nacional y la reelección de Juan Guaidó para la presidencia de la AN y del gobierno interino, crucial para la democratización del país”, señaló el canciller brasileño Ernesto Araujo.

“Brasil no reconocerá cualquier resultado de esa violencia y afrenta a la democracia”, advirtió el diplomático.

