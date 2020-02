El presidente Donald Trump pidió el lunes que finalice rápidamente el proceso de juicio político, ya que no estaba claro cuándo la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, podría enviar los artículos de acusación al Senado, permitiendo que comience un juicio.

"El engaño de juicio político, solo una continuación de la cacería de brujas que comenzó incluso antes de que ganara las elecciones, debe terminar rápidamente", dijo Trump, que se ha centrado en las tensiones con Irán, en un tuit.

The Impeachment Hoax, just a continuation of the Witch Hunt which started even before I won the Election, must end quickly. Read the Transcripts, see the Ukrainian President’s strong statement, NO PRESSURE - get this done. It is a con game by the Dems to help with the Election!

Congress & the President should not be wasting their time and energy on a continuation of the totally partisan Impeachment Hoax when we have so many important matters pending. 196 to ZERO was the Republican House vote, & we got 3 Dems. This was not what the Founders had in mind!