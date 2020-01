9:23 a.m.

El Estado Mayor de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana asistió a un evento de inusual formalidad en la embajada iraní. Nunca realizaron un homenaje semejante, ni siquiera cuando grupos irregulares asesinaron a militares venezolanos

Que Diosdado Cabello y Pedro Carreño, dos militares retirados y miembros de la Asamblea Constituyente, hayan acudido a rendir homenaje al asesinado teniente general iraní Qassem Soleimani, jefe de la Guardia Islámica, no resulta tan sorprendente para varios oficiales consultados, como el que lo haya hecho el Ministro de la Defensa Vladimir Padrino López y el Comandante Estratégico Operacional Remigio Ceballos Ichaso.

Eso ocurrió en la embajada de la República Islámica de Irán, hasta donde los altos oficiales venezolanos acudieron con el Estado Mayor de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), en un evento de inusual formalidad que la cúpula militar no demuestra ni siquiera cuando grupos irregulares han asesinado a militares venezolanos.

Un general del Ejército, a quien por razones obvias no puedo identificar, dice que “el hecho de que Pedro Carreño haya dicho esa frase ayer (‘Camarada, vengaremos tu muerte’), que Diosdado Cabello haya hecho ese video y que hoy el Alto Mando Militar en pleno repita el mismo guión, deja en evidencia que se trata de un vano intento de aparentar una relación que no tienen”.

Explica el alto oficial que “la relación de amistad que existía entre Venezuela e Irán, murió con Hugo Chávez, quien en efecto era amigo de Mahmud Ahmadineyad; desde su muerte lo que hay es una relación comercial”.

Agrega como prueba de ello que “los iraníes se fueron de Venezuela cuando dejaron de pagar los préstamos para la instalación de fábricas militares que están en cajas en la petroquímica de El Palito y en CAVIM Maracay”.

Dice que “sin previsión presupuestaria mandaron a reparar los motores de los aviones F5, los cuales quedaron retenidos en Irán por falta de pago. En septiembre pasado, los entregaron en compensación, junto a las partes piezas y repuestos del Boeing carguero de combustible y 4 millones de dólares, para que unos 60 técnicos aeronáuticos iraníes vinieran a reparar los aviones C-130 y los aviones F-16”.

Resume en que “allí no hay nada de amistad. Solo comercio. Sin embargo, estos del Alto Mando se quieren mostrar como si tuvieran una relación militar más profunda”.

“Le hacen creer al pueblo que la misma religión es contraria a la cultura venezolana y por ende a la forma en que estos cristianos manejan la política. Aquí se evidencia claramente que Padrino López no tiene compromiso con su país, sino con un proyecto político y de su imagen como jefe militar, solo queda que es una persona agradable. De resto solo se ve un genuflexo, un hombre que ya no conduce a la FANB, sino que se está dejando llevar hacia donde Nicolás Maduro le indique”.

“Lo triste para él es que toda la organización militar que antes estaba nucleada a su alrededor, alrededor del ministro Padrino, está a la desbandada y por Fuerza Armada solo tiene una montonera confusa y desordenada”.

Por otra parte, el general considera que “todos estos jefes militares que han gastado, no invertido, tiempo y horas de vuelo en helicópteros y aviones visitando unidades, saben que el malestar en sus unidades no hace más que subir. Saben que no tienen forma de revivir su liderazgo, si es que alguna vez lo tuvieron”.

“Observa que cada uno de ellos viene de trabajar demasiado tiempo en la Casa Militar. No encuentran cómo resolver los problemas más insignificantes y solo les queda como último recurso mostrarse en actitud de combate. Pues eso sí le gusta a los militares, aunque no saben cómo enfrentarse a un enemigo”, dice finalmente.

Peor que Cuba

Un oficial considera que “el régimen está necesitado de un hecho que lo victimice. Pretenden mostrarse fuertes aún estando débiles, porque necesitan mantener a su auditórium cautivo, a los fines de sostener su ya menguada base de apoyo popular”.

Un mayor retirado del Ejército confiesa, ante el evento en la embajada iraní, que “siento pena y vergüenza. Parece que la dirigencia del país es anti-venezolana y cualquier actitud o conducta que le haga daño al país, ellos la ejecutan con entusiasmo. Realmente estamos en manos de desalmados”, consideró.

Le pregunto a un general de la Aviación sobre lo manifestado por el GJ Vladimir Padrino López sobre la muerte de Soleiman. “Es algo increíble viniendo de un hombre formado en nuestro Ejército”.

Ante la pregunta de si lo considera tan malo, dice que sí, “por la secuela que deja en los subalternos. Más aún cuando hay células de fanatismo religioso ya dentro de nuestro país. En cualquier momento podrían formar fanáticos yihadistas”.

“Pensábamos que no llegaríamos a estar como en Cuba y ahora somos peores. Aseguramos que no somos como los fanáticos religiosos y quién niega que luego lleguemos a tener gente así. Ya en la isla de Margarita hay templos de adoctrinamiento religioso musulmán”.

Agrega que “nos quieren borrar nuestra religión. Empezaron con la Santería y ahora penetran con las diversas culturas, entre ellas la musulmán. La política actual no mide nada con tal de mantenerse en el poder, sea de Gobierno o de oposición”.

Reflexiona en que “todo cuanto un jefe haga, se verá reflejado en una enorme cantidad de subalternos. He ahí el daño”.

A Padrino lo mandaron

Le pregunto a otro general del Ejército sobre el evento donde el ministro de la Defensa habla en nombre del pueblo de Venezuela y de la Fuerza Armada, asegurando que rinde “honor y gloria al mártir, líder revolucionario de Irán, teniente general Soleimani” a quien resaltó como “un hombre que enseñó con la virtud de la humildad, a través del ejemplo moral”.

Sobre esas palabras de Padrino López, la primera reacción del general a quien consultamos fue decir: “Y a los militares venezolanos presos y enfermos o los que mueren en funciones, ni los visita”.

Explica que “Padrino ni sabe quién era ese individuo. Él va a la embajada porque lo mandaron y así dar una demostración de fuerza y rebeldía en contra de los EEUU, partiendo de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, así sea un criminal”.

“Ellos saben que Estados Unidos no reconocerá nunca a Nicolás Maduro. En este escenario de conflicto geopolítico, Irán sería un aliado importante para un posible enfrentamiento contra los EEUU en cualquier terreno (político o militar), además de ser un miembro importante de la OPEP”, dice este alto oficial.

Otro general de división del Ejército coincide con el anterior oficial. Dice que “confirma la alianza existente entre ambos regímenes y más allá el grado de compromiso. Pienso que Padrino López, después del 30A, es vulnerable a las órdenes de Nicolás Maduro, y por ello tiene que dar fe permanente de lealtad. Tal vez Padrino hizo eso cumpliendo una orden. No veo otra explicación”.