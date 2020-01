La inflación venezolana en 2019 llegó a 7.374,4 %, informó este lunes la Asamblea Nacional (AN), de mayoría opositora.

Ángel Alvarado, diputado y miembro de la comisión de finanzas del Parlamento, declaró en rueda de prensa que la inflación del mes de diciembre de 2019 fue de 33,1%. Esto significa una baja en comparación a la de noviembre del mismo año, que se ubicó en 35,8%.

Sin embargo, el parlamentario detalló que el rubro de alimentos superó las cifras del mes anterior y en diciembre llegó a 45,5%. Otros rubros mencionados fueron el de bebidas alcohólicas y tabaco, que quedó en 59%, y el bienes y servicios diversos que alcanzó el 62,8%.

“Mantenemos una senda de alta inflación. Por debajo del 50%, pero de alta inflación”, apuntó el también economista.

Alvarado explicó que la situación económica que atraviesa el país, en el que se ha empezado hablar de una “dolarización de facto”, genera exclusión.

“Venezuela se ha convertido en una sociedad de excluidos, entre aquellos que tienen bolívares (la moneda local) y aquellos que tienen acceso a otras monedas”, afirmó.

Es por ello que desde la AN decidieron catalogar el 2019 como “año de la exclusión”. Apuntó que el problema no es la dolarización, pues incluso aseguró que fue una “política positiva” la paulatina liberación del control cambiario, sino la inflación de la que no están protegidos quienes tienen bolívares.

Ante este panorama inflacionario, el gobierno en disputa aumentó la semana pasada el salario mínimo dejándolo en un equivalente a 6,7 dólares mensuales.

“Este aumento del salario viene a reafirmar que aquí no hay normalidad. Este país está viviendo una profunda miseria. Y especialmente eso lo viven los trabajadores de la administración pública (…) y muy especialmente, y con quien me solidarizo, los pensionados”, afirmó.

El parlamentario aprovechó el momento para afirmar que el petro, la criptomoneda creada por el gobierno en disputa, es un “elemento de perturbación’ en la economía del país.

“En la medida de que el petro siga tratando de implementarse, los efectos van hacer muy importantes sobre el tipo de cambio, va seguir devaluándose”, expuso.

Alvarado afirmó que mientras que la economía no crezca, este panorama se va seguir perpetuando. “La única manera de que haya un cambio económico es que haya un cambio político”, ratificó.