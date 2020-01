9:09 a.m.

El ministro de Defensa venezolano había manifestado públicamente que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no respaldaba ni toleraba a ningún grupo irregular, así se llamaran colectivos. Sin embargo, se tuvo que llamar a silencio tras el respaldo de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello a esos grupos

Hace dos años, cuando el ministro de la Defensa venezolano, GJ Vladimir Padrino López aún tenía el mayor liderazgo en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, manifestó públicamente que la institución castrense no respaldaba ni toleraba a ningún grupo irregular, así se llamaran colectivos.

El 25 de febrero de 2018, durante los Ejercicios de Acción Defensiva Multidimensional Independencia 2018, realizados en la parroquia 23 de Enero de Caracas, específicamente en el Área de Defensa Integral Comandante en Jefe Ezequiel Zamora, se observó al jefe del colectivo La Piedrita, Valentín Santana, rodeado de hombres encapuchados y portando armas largas, abrazarse efusivamente con altos funcionarios del Gobierno.

Lo que causó más ruido en la Fuerza Armada fue ver, en el grupo de amigos de Santana, al entonces comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral del Distrito Capital (ZODI), general de división (Ej) Fabio Enrique Zavarse, quien hoy es el Comandante General de la Guardia Nacional. El video se hizo viral.

La reacción impactó en la institución armada. El ministro Padrino López, en una reunión con el cuerpo de generales y almirantes, en el teatro de la Academia Militar, les dijo que era inaceptable la presencia de los colectivos, y se comprometió ante los altos oficiales a que la Fuerza Armada rescataría ser la institución que por orden constitucional se reserva el monopolio de las armas. El general fue aplaudido con efusividad y la aprobación de la casi totalidad de los generales.

Sobre la cresta de la ola de su liderazgo en la FANB, al día siguiente, el ministro dijo en una entrevista en Venezolana de Televisión que “el término colectivo lo han tergiversado, lo quieren estigmatizar, pero cualquier grupo armado que no sea la FANB, que no sean los cuerpos de policía, los órganos de seguridad, que estén operando por allí, llámense como se llamen, actúan al margen de la ley, y como tal tienen que ser tratados. Es decir, no admitimos ningún grupo armado distinto a la Fuerza Armada Nacional”, a la vez que aseguró: “Rechazamos, como se llame, guerrilleros, paramilitares, bandas paramilitarizadas, al margen de la ley, tendrán su respuesta constitucional”.

Aunque eran aún buenos tiempos para la imagen y ascendencia del general en Jefe, no resultaron suficientes para que pudiera darle a la Fuerza Armada el papel de exclusividad de las armas y mucho menos hacer respetar la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Los colectivos no solo siguieron exhibiendo las armas, sino que acentuaron su presencia en Caracas y proliferaron más grupos en el interior del país. Y para representar una bofetada más a la promesa del ministro, la guerrilla colombiana, especialmente el Ejército de Liberación Nacional (ELN) se enseñoreó en varios estados con armas, uniformes y brazaletes.

Un tímido intento

En ese proceso de desdibujamiento del poder de la Fuerza Armada el general Padrino López trató, en abril del 2019, de rescatar algo de la dignidad de la FANB y es así como emite el radiograma Nr. 1011, a las 9 y 15 de la noche, del 5 de abril, ordenando actuar firmemente “contra cualquier grupo armado que opere al margen de la Ley”.

Esa fue la tímida respuesta del titular castrense a los mensajes que horas antes habían dado Nicolás Maduro y Diosdado Cabello destacando la actuación de los llamados “colectivos” o grupos armados de choque, que se han exhibido con armas de fuego atacando a la población civil, enfrentando a quienes han salido a protestar por los graves problemas de electricidad, agua, gas, alimentos y medicinas.

En ese radiograma, en el que Padrino no fue frontal, sino en su particular estilo, dio una serie de argumentos que terminaron confundiendo el mensaje, explicó que “en medio de la campaña mediática desplegada como parte de la guerra híbrida que se ejecuta contra la patria, a tales colectivos se les ha pretendido asociar con grupos armados y generadores de violencia de delincuencia común u organizada de tipo urbano y extraurbano. En este sentido no podrá denominarse colectivo a ninguna asociación que genere violencia, pues ésta sería la antítesis de su concepción originaria”.

Agregó además que “en consecuencia se ordena a todos los niveles de comando y se insta al pueblo venezolano a permanecer alerta ante los perversos planes de organizaciones políticas de extrema derecha, que auspiciadas por agentes imperiales, pretenden infiltrar mercenarios con el objetivo de ocasionar hechos de sangre que desencadenen caos y confusión o un enfrentamiento entre hermanos”.

Con máxima incoherencia en el mensaje dice que “la FANB apoya irrestrictamente las decisiones del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro Comandante en Jefe, en cuanto a la participación del pueblo organizado para garantizar la paz de la nación y actuará firmemente contra cualquier grupo armado que opere al margen de la Ley”.

El Comandante Estratégico Operacional, almirante en Jefe Remigio Ceballos Ichaso no ordenó la difusión del radiograma 1011 suscrito por Padrino.

La respuesta

Los colectivos se saben respaldados y por ello le responden a Padrino López, a través de un comunicado. "Le informamos que los colectivos no estamos al margen de la ley, estamos debidamente registrados en el censo de movimientos sociales de la revolución, somos parte de las organizaciones del poder popular”.

No dejan de enfatizarle para que sepa de dónde les viene el poder que “somos militantes leales y disciplinados del PSUV desde su fundación” y como remate le agrega que “todos estamos en la Gloriosa Milicia Nacional Bolivariana de Venezuela", a la vez que le recuerda que ellos son parte de la Fuerza Armada recriminándole que “somos los que siempre ponemos los muertos”.

No es la primera vez que increpan al Ministro de la Defensa, recordándole quiénes son los Gloriosos Colectivos, como se llaman a sí mismos. “Señor Padrino López, sabíamos que a usted, como militar en base a su doctrina de formación de la escuela de las Américas, le molestaría que un pueblo organizado, como lo demostró la gloriosa parroquia 23 de Enero en Los Ejercicios Cívico Militares del pasado 24 y 25 de febrero demostrara un nivel de organización asombroso”.

Aseguran que hay un plan para desarticular o dominar la Milicia Nacional Bolivariana: “Algunos de ustedes no entienden el peo de la verdadera unidad cívico militar revolucionaria”.

“Los traidores a esta revolución, a esta patria no salen de los colectivos, ni del pueblo organizado, han salido en su mayoría de círculos de poder como en el que usted se desempeña en estos momentos”.

“¿Usted cree los barrios vamos a esperarlo a usted para salir a defender esta patria cuando así lo reclame?”. Lo retaron: “¡Y para arrebatarnos lo que tenemos, tendrán que exterminamos, si es que pueden exterminarnos!”.

Padrino López no respondió a lo expresado por los colectivos, tampoco el Alto Mando Militar lo respaldó, ni siquiera Nicolás Maduro ni ningún vocero del Gobierno. Desde entonces quizá entendió que ellos son más importantes para la revolución que la Fuerza Armada, porque los colectivos son incondicionales.

Y aunque en aquella reunión con el generalato y almirantazgo, donde Padrino hizo gala de su liderazgo entre sus subalternos, recibiendo la solicitud de actuar con mano dura, se acordó una primera advertencia a los colectivos y dependiendo de ello, acciones contundentes, esa batalla quedó en la primera advertencia y la respuesta de los Colectivos contra Padrino.

Ayer 15 de enero de 2020 otra vez fueron los colectivos quienes atacaron a diputados y periodistas. Diosdado Cabello los felicitó. ¿Y el ministro Padrino López y la Fuerza Armada? No tiene otra opción que el silencio.

Esa batalla la tiene perdida desde hace mucho tiempo.