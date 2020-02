Se trata de Regina Duarte, quien pidió tiempo hasta el lunes para comunicar su decisión. “Me asusta mucho. Estoy pensándolo. No quiero decir nada por ahora”, expresó

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, invitó a la popular actriz Regina Duarte, conocida por sus posiciones de derecha, a que asuma como la secretaria de Cultura de su Gobierno en el lugar de Roberto Alvim, destituido por emular al ministro de Propaganda nazi Joseph Goebbels en un video.

La invitación fue confirmada este viernes por la propia Duarte en una entrevista que concedió a la radio Jovem Pam y en la que dijo que se comprometió a dar una respuesta hasta el próximo lunes.

“La administración pública es algo complicado y una cartera como la de Cultura aún más. Este es un país inmenso y continental, tiene muchos artistas, grupos, creaciones... y a mí me gustaría abrazarlos a todos”, afirmó Duarte sobre la propuesta del mandatario y tras admitir que aún lo está “pensando”.

La actriz reveló que no es la primera vez que el jefe de Estado le propone asumir el cargo y que en una oportunidad le pidió que no le hiciera la invitación oficial porque “no quiero rechazarla y provocar una situación embarazosa”.

“No es la primera vez que soy invitada a asumir ese cargo. Me asusta mucho. Estoy pensándolo. No quiero decir nada por ahora. Lo comenté con mis hijos y ellos se sorprendieron y quedaron un poco asustados. Tengo que pensar en asuntos que no me imaginaba estar pensando ahora”, afirmó la actriz.

Duarte ganó fama en varios países como protagonista de “Malu Mulher” (1979), una de las series más exitosas de Brasil y en la que interpretaba una periodista divorciada que en la época lidiaba con asuntos nunca tratados en televisión, como sexo, aborto o drogas.

La actriz, que por muchos años fue tratada como la “novia de Brasil” por ser protagonista de varias de las telenovelas de mayor audiencia en el país, era considerada por unanimidad hasta que comenzó a asumir públicamente sus posiciones políticas.

Duarte respaldó públicamente la elección de los presidentes Fernando Collor (1990-1992) y Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), que derrotaron en tres elecciones seguidas al líder izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.

Pero su posición nunca quedó tan clara como en 2002, cuando apoyó al entonces candidato conservador José Serra y, en una propaganda para su campaña, acuñó el eslogan “tengo miedo”, en una referencia a la entonces temida y después confirmada victoria de Lula.

En 2018 declaró su apoyo a Bolsonaro y, en plena campaña, lo visitó en su residencia en Río de Janeiro cuando el ahora mandatario se recuperaba del atentado que sufrió poco antes de las elecciones.

La secretaría de Cultura, que Alvim tan sólo ejerció por dos meses, fue creada para sustituir el extinto Ministerio de Cultura desde que Bolsonaro asumió la Presidencia, el 1 de enero de 2019.

Bolsonaro explicó que destituyó a Alvim por un “pronunciamiento infeliz” que hizo su “permanencia” en el cargo “insostenible”.

La decisión fue anunciada en medio de la ola de críticas a raíz de un video colgado en las cuentas oficiales de la Secretaría de Cultura y en el que Alvim utiliza algunas referencias nazis y adjetivos y frases recurrentes en los discursos proferidos por Goebbels para promover la cultura alemana a mediados del siglo XX.

Así como hizo el ministro de Propaganda de Adolf Hitler décadas antes, el secretario brasileño señaló en su mensaje que el arte en su país “de la próxima década será heroico” e “imperativo”.

Además de algunas de las partes del pronunciamiento, el video también fue criticado por otros elementos que remiten a la propaganda nazi, como su estética, la apariencia del secretario, el vocabulario y la banda sonora elegida, pues al fondo se puede escuchar a la ópera “Lohengrin”, del compositor Richard Wagner y una de las obras favoritas de Hitler.

Las reacciones no tardaron y diversos sectores, incluyendo políticos, magistrados y otras autoridades, condenaron el contenido de la publicación y pidieron su inmediata destitución de Alvim.

(Con información de EFE)